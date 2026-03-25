Läti president: Lätis alla kukkunud droon oli Ukraina oma

Lätisse lennanud Ukraina drooni allakukumiskoht ja rusud
Läti õhuvägi tuvastas Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud välismaise mehitamata õhusõiduki, mis Krāslava piirkonnas alla kukkus, teatas Läti kaitseministeerium kolmapäeva hommikul. President Edgars Rinkēvičs ütles hiljem ühisel pressikonverentsil peaminister Evika Siliņaga, et alla kukkunud droon oli Ukraina oma.

"Kell 2.19 tuvastasid meie radarid märke, et tundmatu õhuobjekt läheneb Läti territooriumile ja ületab riigipiiri. Me täheldasime seda ka oma akustiliste anduritega ja meie õhukaitserühm saadeti välja," rääkis Läti relvajõudude ühendstaabi ülema asetäitja, brigaadikindral Egils Leščinskis Läti televisiooni hommikusaates.

Ta märkis, et objekt plahvatas umbes kell 2.30. Detonatsioon toimus Krāslava rajoonis Dobročina küla lähedal. Sündmuskohale suundusid relvajõudude, riigipolitsei ja piirivalve üksused. Drooni jäänused on sündmuskohalt leitud.

Leščinskise sõnul otsitakse kõik drooni osad üles, et saada juhtunust terviklik pilt.

Kindral märkis ka, et objekti tootjat ja päritoluriiki pole veel kindlaks tehtud.

Leščinskis ütles, et see polnud ainus intsident sel ööl – umbes kell 00.50 tuvastasid andurid objekti, mis oli lennanud Valgevenest Lätti, teinud siis tagasipöörde ja sisenenud Venemaa territooriumile.

Läti relvajõudude peastaabi asejuht, brigaadikindral Egils Leščinskis. Autor/allikas: SCANPIX / LETA / Paula Čurkste

Küsimusele, kas ta usub, et see oli kahe agressorriigi koordineeritud tegevus, vastas Leščinskis, et tõenäoliselt mitte: "Lennuvahend kaldus suure tõenäosusega kursilt kõrvale või oli elektromagnetilise sõjapidamise meetmete mõju all, kaitstes samal ajal mõningaid tehniliselt olulisi objekte."

Vastates Läti elanike turvatunde kohta, ütles Leščinskis: "See juhtum näitab, et keegi meist ei saa end täiesti turvaliselt tunda, kui naaberriikides toimuvad sõjalised operatsioonid. Kahjuks oleme naaberriik ja keegi ei saa sellistes oludes täielikku ohutust garanteerida."

Tsiviilelanike turvalisusele ega Läti õhuruumile edasist ohtu ei ole tuvastatud.

Ükski tsiviilisik vigastada ei saanud ja tsiviilinfrastruktuurile kahju ei tekitatud. Juhtumi asjaolude uurimine on käimas.

Leščinskis teatas, et idapiiri rajoonides on pimedal ajal kehtestatud ajutised õhuruumi piirangud tsiviillennuliiklusele.

Läti õhuruumi sisenenud ja plahvatanud mehitamata õhusõiduk oli Ukraina droon, mis oli ilmselt osa Ukraina koordineeritud operatsioonist Venemaa sihtmärkide vastu, ütles president Edgars Rinkēvičs kolmapäeval ühisel pressikonverentsil peaminister Evika Siliņaga.

Rinkēvičs rõhutas, et teabevahetus ametkondade ja valitsusametnike vahel toimis adekvaatselt ning info laekus õigeaegselt, sealhulgas Krāslava omavalitsuse juhile.

Läti peaminister: Venemaa kasutab maailma tähelepanu kandumist Iraanile

Läti peaminister Evika Silina ütles kolmapäeva hommikul intervjuus TV3 saatele "900 sekundit", et Ukraina koges teisipäeval üht suurimat Venemaa rünnakut.

"Eile õhtul toimus tõsine lahing, kus ukrainlased tõrjusid rünnakuid oma riigi vastu," ütles Silina.

Peaministri sõnul näib praegu, et Lätis alla kukkunud droon võib olla Ukraina oma, nagu juhtus varem Leedus. Silina teatas ka, et sarnane intsident leidis aset ka Eestis, kus droon tabas taristuobjekti.

Silina rõhutas, et ajal, mil rünnakud Ukrainale on sagedased, tuleb arvestada nende tagajärgedega piirialal – Ukraina vastupanu on tugev ja Läti asub sõjatsooni lähedal.

Peaministri sõnul kasutab Venemaa ära hetke, mil globaalne tähelepanu on rohkem suunatud sündmustele Lähis-Idas.

Kaitseminister Andris Spruds teatas, et katkestas juhtumi tõttu oma töövisiidi Ukrainasse ja naaseb Lätti.

Toimetaja: Mait Ots, Karl Kivil

Allikas: LSM.lv, BNS

