Jüristo sõnul on Eesti 200 ilma Kristina Kallaseta raske ette kujutada

Eesti

Eesti 200 kõige olulisem liige on olnud algusest peale erakonna praegune esimees Kristina Kallas ilma kelleta oleks seda parteid raske ete kujutada, tõdes poliitikavaatleja Tarmo Jüristo.

"Kindlasti on tema olnud selle erakonna – ma kõhklen ütlemast kaubamärk – aga kõige tuntum nägu, oluline tegelane algusest peale. Ta on hoidnud ka nii erakonnas sees kui ka valitsuses olulisi positsioone, on kõneisik erakonna eest tõenäoliselt rohkemal määral kui teised. Jah, ilma Kristina Kallaseta Eesti 200-t vähemalt selles ajaloos on olnud raske ette kujutada," rääkis Jüristo kolmapäeval "Terevisioonis".

Tema sõnul ei paista lähenevatel Eesti 200 juhi valimistel Kallasele konkurenti tulemas ning ilmselt nii see ka jääb.

Kallase tähtsusest erakonna jaoks annab tunnistust ka see, et Eesti 200 toetus on keskmisest suurem Tartus, kust Kallas on pärit, viitas Jüristo.

"Selle kahe protsendi sees [kes Eesti 200 praegu veel toetavad] on erakonna liikmed, nende sõbrad-sugulased-tuttavad ja siis mingi hulk selliseid kõige tõsisemaid kaasaelajaid. Regionaalselt on nad olnud tugevad Tartus – see on ka jällegi seotud Kristina Kallase ajalooliselt tugeva positsiooniga Tartus, eks seda peegeldasid ka viimased kohaliku omavalitsuse valimised. Aga jah, igal pool mujal üle Eesti on nad ikkagi praegu isegi allpool seda kahte ja poolt protsenti, kus nad siin viimased kuud olnud on," rääkis Jüristo.

Küsimusele erakonna võimaluste kohta suure raha ja tugeva kampaaniaga ikkagi ka järgmistel riigikogu valimistel parlamenti pääseda, tõi Jüristo esile eneseusu tähtsuse: "Ma ütleksin nii, et rahast on valimiste puhul kahtlemata abi, nii nagu ükskõik millisel muul elualal, aga sellest üksi ei piisa, seal peab ikkagi olema ka mingisugune sisu asjadel lisaks sellele. Ja oluline asi, millele sa enne ise ka viitasid [Ando] Kivibergiga seoses, on see, et inimesed peavad ise uskuma, et see on tehtav ja võimalik. Ja see on see, miks praegu ilmselt Kristina Kallas ja Margus Tsahkna kohe ka tõttasid sellele reageerima, sest kui read Eesti 200-s ise looklema lähevad, siis on raske näha, miks keegi teine neisse uskuma peaks, kui nad ise ei usu."

Toimetaja: Mait Ots

