Eesti 200 seab riigikogu esimehe kandidaadiks Lauri Hussari

"Lauri on näidanud end tasakaaluka ja professionaalse riigikogu juhina, kes suudab hoida parlamendi töö sisuka ja väärikana ka keerulisematel hetkedel. Tema juhtimisel on riigikogu olnud koht, kus erinevaid seisukohti arutatakse eesmärgiga jõuda parimate otsusteni," sõnas Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Eesti 200 meediajuht Artur Aukon lisas, et Hussar on pälvinud Rootsi Kuningliku Põhjatähe ordeni komandöri suurristi (2023), Soome Valge Roosi Rüütelkonna suurristi (2024) ning Ukraina Vürst Jaroslav Targa II järgu ordeni (2024).

2023. aasta riigikogu valimistel kandideeris Hussar Harju- ja Raplamaal, kus sai 3343 häält ja osutus valituks. Seejärel valiti ta esimest korda riigikogu esimeheks 2023. aasta aprillis.

Viimastel kohalikel valimistel kandideeris Hussar Viimsis, sai 44 häält ja valituks ei osutunud. Seda oli ka sutsu vähem kui eelmistel riigikogu juhatuse valimistel 27. märtsil 2025, kui Hussar sai tagasi ametisse 51 häälega.

2024. aasta riigikogu juhatuse valimistel sai Hussar 64 ja 2023. aastal 59 saadiku toetuse. Tõsi, märtsis 2025 visati sotsid valitsusest välja ja valitsusliidu esindatus vähenes ka riigikogus.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on lubanud esitada Hussari vastaskandidaadiks riigikogu esimehe kohale Riina Sikkuti.