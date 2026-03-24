Kallas: me ei peaks otsima nippe, kuidas reitingut kiiresti üles ajada

Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti 200 esimees Kristina Kallas sõnas kommentaaris "Aktuaalsele kaamerale", et pea õigeks, kui erakond hakkaks otsima kiiresti lahendust, kuidas madalale vajunud reitingut ruttu tõsta. Kallase hinnangul on valijate toetusest ajendatud populistlikud otsused riigile varasemalt negatiivselt mõjunud.

Miks valija peaks andma erakonnale Eesti 200 oma hääle, kui erakonna enda liikmed ei usu erakonna edusse? Kas Ando Kiviberg sai täna kõva peapesu?

Mina ei ole Andoga rääkinud, aga valija teeb oma valikuid aasta pärast. Arvan, et Eesti valijatel on ees väga olulised küsimused, mille üle nad peavad otsustama. Üks neist on loomulikult praeguse valitsuse tegevus. Saan aru, et meile heidetakse ette maksupoliitikat, aga suures plaanis on valijal ees palju keerulisemad ja olulisemad küsimused.

Eesti 200 on siinkohal ülimalt oluline tegija, et kas see liberaalne maailmavaade ja tugev liberaalne plokk ning suundumus selle suhtes, et me oleme Euroopas ühtsusehoidjad. Me võitleme ja seisame tingimusteta Ukraina selja taga ja kas selline ühtsus Eestis ja Euroopas püsib ka peale järgmisi valimisi. See on suur küsimus nii Eesti kui ka Euroopa jaoks ning Eesti 200 ei kavatse siinkohal kõrvale hoida.

Eesti 200 valib pühapäeval uue juhi ning olete ainus kandidaat ja jääte tõenäoliselt ametisse. Mis peaks aasta jooksul juhtuma, et oleksite valimisteks valmis? Praegu ei ole toetus just kõrge. Mis on see hea idee, miks inimesed peaksid teid toetama?

Alati arvatakse, et on olemas mingid kiired ja lihtsad lahendused, aga tegelikult neid ei ole. Valija annab tihti hetkeolukorrale emotsionaalse hinnangu, aga aastaga võib situatsioon palju muutuda. Valimiste kontekstis ei ole küsimus konkreetsetes hetkeemotsioonis, vaid väga olulistes küsimustes ning Eesti valija on mõtlik ja muretseb, et milliseid valikuid peab tegema ja kuhu poole Eesti liigub.

Ma ei arva, et peaksime kiiresti hakkama poliittehnoloogiliselt otsima mingeid nippe, kuidas valija toetust praeguses seisundis ilmtingimata kiiresti üles ajada. Eestis on erakonnad seda varem teinud, kuid need pole kunagi Eestile kasulikud olnud. Sellised kiired populistlikud otsused, mis on ajendatud vaid reitingust, on riigile alati pigem negatiivselt mõjunud.

Pühapäeval esitlete uut manifesti. Nimetage sealt kolm mõtet, et millist Eestit Eesti 200 tahab?

Eesti 200 tahab väga kindlalt euroopameelset Eestit. Me seisame väga tugevalt selle eest, et Euroopa oleks ühtne ega soovi näha Eestis Orbanile omast Euroopa-vastast tegevust. Meie üks suurimaid positsioone on see, et ainult koos Euroopaga saame seista meile oluliste asjade eest. Euroopas käib sõda ja see on üks domineerivaid faktoreid, mis mõjutab meie majandust, enesetunnet ja tulevikuvaateid ning see on fundamentaalne, et erakond püsiks siin kindlal positsioonil.

Teiseks on haridus. Me oleme alati olnud hariduse usku ja usume, et parim majanduspoliitika ongi hariduspoliitika. Meie teesides on kesksel kohal haridusinvesteeringud ning nendega tuleb kindlasti jätkata.

Kolmas teema on tehisaru. Tehisaru defineerib väga kiirel tempol ka Eesti majanduse konkurentsivõime ja hariduse tuleviku. Tehisaruga kaasas käimine ja innovatsiooni kaasavõtmine nii avalikku teenistusse kui ka erasektorisse on meie jaoks üks prioriteet.

Need on vaid kolm teemat, aga pühapäeval manifesti näol erakonna esimehe poolt sõnastatuna avaldame ka oma positsioonid, mis on meie jaoks olulised teemad, mille põhjal valija hakkab juba varsti oma otsuseid tegema.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Margus Saar

