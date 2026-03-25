Belgia hakkab sõjaväelastega kaitsma juudi kogukonna asutusi

Belgia sõdurid valvavad Brüsselis asuvat Euroopa suurt sünagoogi Autor/allikas: SCANPIX/AFP/EMILE WINDAL
Belgia siseminister Bernard Quintin ütles teisipäeval, et riik ei hakka ära ootama, kuni keegi järjekordses antisemiitlikus rünnakus vigastada saab. Seetõttu hakkavad sõdurid valvama juudi kogukonna asutusi.

Belgia määras esmaspäeva õhtul umbes 200 sõdurit valvama selliseid institutsioone nagu juudi koolid, juudi muuseum ja Iisraeli saatkond. See samm järgneb Liege'i sünagoogi tabanud plahvatusele, mis toimus 9. märtsil. Keegi toona viga ei saanud, vahendas Politico.

Teisipäeva õhtul toimunud pressiürituse raames ütles aga Quintin, et kardab, et tulevased rünnakud võivad kaasa tuua inimohvreid. 

"Ma ei taha seda hetke ära oodata, seepärast võtamegi kasutusele meetmeid. Peame tagama juudi kogukonna jaoks nende konkreetsete kohtade turvalisuse. Peame tegema kõik endast oleneva, et ära hoida rünnakuid inimeste vastu ja peatada kõik rünnakud juudi hoonete vastu. Meie ülesanne on kõiki kaitsta," ütles Quintin. 

Küsimusele, kas sõdurid suudavad turvalisust politseist paremini tagada, vastas kaitseminister Theo Francken, et sõdurid ei hakka korrakaitsjaid asendama.

"Nad (sõjaväelased) ei asenda midagi, see lisandub politseijõududele. Politseijõud jäävad esmareageerijaks ja vastutavad Belgia avaliku elu turvalisuse eest. Kuid me peame tegema rohkem, sest juudi kogukonda ähvardavad ohud," rääkis Francken. 

Belgia arutas möödunud aastal ka plaani, mille käigus hakkaksid sõdurid võitlema narkokuritegevuse vastu. Politico kirjutab, et valitsus kavatseb lähikuude jooksul selle plaaniga edasi liikuda. 

Kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles, et Belgia föderaalpolitsei koordineerib nii sõdurite kui ka politseiametnike paigutamist. Sõdurid peaksid valvama rongijaamu ning toetama politsei operatsioone.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

