Eesti Panga asepresidendiks saab Martti Randveer

Martti Randveer Autor/allikas: Eesti Pank
Eesti Panga nõukogu kinnitas teisipäevasel korralisel koosolekul keskpanga asepresidendiks Martti Randveeri, kes praegu juhib keskpanga rahapoliitika- ja majandusuuringute osakonda. Keskpanga asepresidendi ametiaeg kestab viis aastat ning Randveer asub ametisse 7. juunil.

Samal päeval asub Eesti Panga presidendi ametis tööle praegune asepresident Ülo Kaasik, sest keskpanga presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõpeb 6. juunil.

Koos Kaasiku ja Randveeriga jätkab Eesti Panga juhatuse liikmena asepresident Andrus Alber, kes asus ametisse tänavu jaanuaris. Eesti Panga presidendi ametiaeg on seitse aastat ja asepresidentidel viis aastat.

Müller ütles, et Randveer on vaieldamatult väga kogenud keskpankur ja Eesti üks tugevamaid makroökonomiste. "Ta on juba aastaid olnud üks võtmeisikutest Eesti Panga majanduspoliitiliste seisukohtade kujundamisel ning vastutanud keskpanga majandusuuringute ja -analüüside kvaliteedi eest."

"On oluline, et Eesti Pank oleks võrdväärne partner euroala keskpankade seas ning pakuks avalikkusele kvaliteetset teavet ja analüüsi. Loodan, et minu kogemus neis teemades aitab sellele kaasa," märkis Martti Randveer.

Randveer töötab Eesti Pangas alates 1996. aastast. Alates 2011. aasta juulist juhib ta rahapoliitika- ja majandusuuringute osakonda. Varem on ta olnud Eesti Panga majandusuuringute osakonna juhataja ja ökonomist samas osakonnas.

Lisaks on Randveer alates 2014. aastast Eesti eelarvenõukogu liige. Randveer on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, kus ta omandas 2009. aastal doktorikraadi majandusteooria alal ning on avaldanud arvukalt teadustöid makromajanduse vallas.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

