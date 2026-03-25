Google'i endine juht saab BBC uueks peadirektoriks

Matt Brittin
Matt Brittin Autor/allikas: SCANPIX/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Briti ringhäälingu BBC uueks peadirektoriks kinnitati Matt Brittin, kes töötas varem pikalt Google'i tippjuhtkonnas. BBC praegune juht Tim Davie teatas oma tagasiastumisest novembris pärast USA presidendi Donald Trumpi kõne monteerimise tõttu puhkenud skandaali.

Brittini ametiaeg algab 18. mail ning tema aastapalgaks on määratud 565 000 naela.

BBC juhatuse esimees Samir Shah kirjeldas Brittinit kui väljapaistvat juhti, kellel on kogemused keeruliste organisatsioonide juhtimisel suurte muutuste ajal. Brittin ise rõhutas, et praegune aeg on BBC jaoks nii suur risk kui ka reaalne võimalus.

BBC peadirektori ametit peetakse Briti meediamaastikul üheks nõudlikumaks.

Davie oli järjekorras BBC 17. peadirektor. Tal tuli oma ametiajal tegeleda terve rea korporatsiooni tabanud skandaalide ja kriisidega.

Brittini esmaste ülesannete hulka kuulub USA presidendi esitatud mitme miljardi dollari suuruse laimuhagiga tegelemine.

Trump heidab ette viisi, kuidas saates "Panorama" monteeriti petlikult kokku kaks osa tema 2021. aasta 6. jaanuari kõnest, et jätta mulje, nagu ta oleks inimesi rahutustele õhutanud. BBC on juhtunu pärast vabandust palunud.

Eelmisel nädalal palus ringhäälingukontsern kohtul hagi tagasi lükata, kuna kõnealune "Panorama" osa ei ole USA-s kunagi eetris olnud.

Uus peadirektor asub ametisse BBC jaoks märgilisel ajal ka muudel põhjustel. Tema ülesandeks on jätkata läbirääkimisi valitsusega ringhäälingu põhikirja üle, mis puudutab ka BBC üldist rahastamist.

Praegune põhikiri, mis määratleb BBC alused ja eesmärgid, aegub 2027. aastal. 

Brittini ametisse nimetamine toimub hetkel, mil BBC võistleb digitaalsel meediaturul tehnoloogiahiidudega. Seejuures kuulub Google'i emafirmale YouTube, kellega BBC sõlmis hiljuti märgilise kokkuleppe eritellimusel valmiva sisu loomiseks.

BBC meediatoimetaja Katie Razzall kirjutas hiljuti, et Google'i töötajatel on Brittini kohta öelda vaid head – teda kirjeldatakse kui inspireerivat juhti ja suurepärast meeskonnamängijat.

Osa kriitikuid on aga seadnud kahtluse alla otsuse nimetada BBC etteotsa inimene, kelle taust on tehnoloogiasektoris, mitte avalikus teenistuses või traditsioonilises ajakirjanduses. Razzall märkis selle peale: "BBC nõukogu valis ta just tänu tema siseteadmistele tehnoloogiahiidude toimimisest. Oodatakse, et ta kiirendab digipööret, näiteks uudistevaldkonnas. Samuti keskendub ta tõenäoliselt BBC iPlayeri uuendamisele ja arendamisele."

Brittin lahkus Google'i Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika presidendi ametikohalt 2024. aasta lõpus.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

Samal teemal

uisupidu

16:47

Pärast rünnakuid Vene sadamatele on Soome lahes ankrus üle 50 tankeri Uuendatud

16:43

VAATA OTSE | Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas tugev kava Uuendatud

16:24

"Esimeses stuudios" kell 21.40 kaitseväe juhataja Andrus Merilo

16:23

Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

16:13

RMK teenis ligi 80 miljonit eurot kasumit

16:11

Google'i endine juht saab BBC uueks peadirektoriks

16:10

Koolivaheajal jäävad osad Elroni reisid Riiga ja Vilniusesse ära

15:50

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

15:43

Eesti sportlased tõid taekwondo reitinguturniirilt kolm pronksmedalit

15:40

Ungari piirab gaasitarnet Ukrainale kuni Družba naftajuhtme parandamiseni

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:50

Venemaalt lennanud droon tabas Auvere jaama korstent Uuendatud

00:15

Suri muusik Gameboy Tetris Uuendatud

14:51

Droonid ründasid taas Venemaal asuvat Ust-Luga sadamat Uuendatud

24.03

Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva Uuendatud

09:56

Otse kell 11 erakorraline pressikonverents: Michal, Pevkur, Palloson, Durejko

12:24

Eesti piiri rikkus mitu Ukraina drooni

24.03

Primorski sadamas põlevad teist päeva naftamahutid Uuendatud

12:39

Läti president: Lätis alla kukkunud droon oli Ukraina oma Uuendatud

13:09

Opositsioonipoliitikud reageerisid droonile ärevusega Uuendatud

11:17

Otse kell 12: kaitseväe juhataja Auvere drooniintsidendist

