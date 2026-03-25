Google'i endine juht saab BBC uueks peadirektoriks

Briti ringhäälingu BBC uueks peadirektoriks kinnitati Matt Brittin, kes töötas varem pikalt Google'i tippjuhtkonnas. BBC praegune juht Tim Davie teatas oma tagasiastumisest novembris pärast USA presidendi Donald Trumpi kõne monteerimise tõttu puhkenud skandaali.

Brittini ametiaeg algab 18. mail ning tema aastapalgaks on määratud 565 000 naela.

BBC juhatuse esimees Samir Shah kirjeldas Brittinit kui väljapaistvat juhti, kellel on kogemused keeruliste organisatsioonide juhtimisel suurte muutuste ajal. Brittin ise rõhutas, et praegune aeg on BBC jaoks nii suur risk kui ka reaalne võimalus.

BBC peadirektori ametit peetakse Briti meediamaastikul üheks nõudlikumaks.

Davie oli järjekorras BBC 17. peadirektor. Tal tuli oma ametiajal tegeleda terve rea korporatsiooni tabanud skandaalide ja kriisidega.

Brittini esmaste ülesannete hulka kuulub USA presidendi esitatud mitme miljardi dollari suuruse laimuhagiga tegelemine.

Trump heidab ette viisi, kuidas saates "Panorama" monteeriti petlikult kokku kaks osa tema 2021. aasta 6. jaanuari kõnest, et jätta mulje, nagu ta oleks inimesi rahutustele õhutanud. BBC on juhtunu pärast vabandust palunud.

Eelmisel nädalal palus ringhäälingukontsern kohtul hagi tagasi lükata, kuna kõnealune "Panorama" osa ei ole USA-s kunagi eetris olnud.

Uus peadirektor asub ametisse BBC jaoks märgilisel ajal ka muudel põhjustel. Tema ülesandeks on jätkata läbirääkimisi valitsusega ringhäälingu põhikirja üle, mis puudutab ka BBC üldist rahastamist.

Praegune põhikiri, mis määratleb BBC alused ja eesmärgid, aegub 2027. aastal.

Brittini ametisse nimetamine toimub hetkel, mil BBC võistleb digitaalsel meediaturul tehnoloogiahiidudega. Seejuures kuulub Google'i emafirmale YouTube, kellega BBC sõlmis hiljuti märgilise kokkuleppe eritellimusel valmiva sisu loomiseks.

BBC meediatoimetaja Katie Razzall kirjutas hiljuti, et Google'i töötajatel on Brittini kohta öelda vaid head – teda kirjeldatakse kui inspireerivat juhti ja suurepärast meeskonnamängijat.

Osa kriitikuid on aga seadnud kahtluse alla otsuse nimetada BBC etteotsa inimene, kelle taust on tehnoloogiasektoris, mitte avalikus teenistuses või traditsioonilises ajakirjanduses. Razzall märkis selle peale: "BBC nõukogu valis ta just tänu tema siseteadmistele tehnoloogiahiidude toimimisest. Oodatakse, et ta kiirendab digipööret, näiteks uudistevaldkonnas. Samuti keskendub ta tõenäoliselt BBC iPlayeri uuendamisele ja arendamisele."

Brittin lahkus Google'i Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika presidendi ametikohalt 2024. aasta lõpus.