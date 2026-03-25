Koolivaheajal jäävad osad Elroni reisid Riiga ja Vilniusesse ära

Kuna taristuomanik Eesti Raudtee teeb aprillis suuri taristutöid, ei saa osadel päevadel ainult rongiga Riiga või Vilniusesse reisida. Kuna osa reisist tuleb teha bussiga, siis Elron neile reisidele pileteid ei müü.

Elroni Tallinn – Tartu – Riia ja Valgas ümberistumisega Tallinn – Tartu – Riia – Vilniuse liinid toimivad koolivaheajal (13. - 19. aprill) vähendatud mahus, sest suurte taristutööde tõttu pole Tapa – Aegviidu (13. - 19. aprill) ja Palupera – Puka (13. - 16. aprill) vahel võimalik rongiga liigelda, sest taristuomanik AS Eesti Raudtee teeb nendel lõikudel mastaapseid taristutöid.

Reisijaid teenindatakse Tapa – Aegviidu ja Tartu – Valga lõigul rongi asemel bussiga, teatas Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

Kuigi bussiga kombineerituna on võimalik endiselt reisida, siis rahvusvaheliste reiside pileteid Elron sellistel puhkudel (ehk kui reis sisaldab bussireisi) ei müü.

Tallinn – Tartu – Riia – Vilniuse (ümberistumine Valgas) rongiga saab ajavahemikus 13.-16. aprill Läti poolt Valgani, 17.-19. aprill Läti poolt Tartuni.

Tallinn – Tartu – Riia otserongi liiklus on katkestatud 13.-16. aprillini, 17.-19. aprillini müüme Eestist Tartu – Riia pileteid ja Lätist pileteid kuni Tartuni.

Enne taristutöid toimub viimane reis Tallinn – Riia 11. aprillil ja Riia – Tallinn 12. aprillil.

Alates 20. aprillist liiklus taastub.