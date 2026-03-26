Briti valitsus andis vägedele loa minna Venemaa varilaevastiku alustele

Suurbritannia suurendab survet Venemaa režiimile ning riigi sõjaväelased said loa minna Venemaa varilaevastiku laevadele, mis seilavad Ühendkuningriigi vetes.

Briti peaminister Keir Starmer nõustus, et Ühendkuningriigi relvajõud ja õiguskaitseametnikud saavad nüüdsest peatada laevu, mida Ühendkuningriik on sanktsioneerinud ja mis liiguvad Ühendkuningriigi vetes, teatas valitsus.

Briti kuninglik merevägi on ka viimastel nädalatel toetanud liitlasi mitme varilaevastiku aluse jälgimisel. Viimane valitsuse samm peaks andma järjekordse hoobi Vene varilaevastikule, mis aitab Moskval rahastada oma sõjalist tegevust Ukraina vastu.

Starmer ise sõidab 26. märtsil Helsingis toimuvale ühendekspeditsiooniväe kohtumisele. Ühendekspeditsioonivägi ehk JEF on Ühendkuningriigi juhitud koostööformaat, kus osalevad Põhjamaad, Balti riigid ja Holland.