EL süüdistab nelja platvormi suutmatuses takistada laste ligipääsu pornograafiale

Välismaa
Vanuse kinnitamine pornosaidile sisenemisel Autor/allikas: SCANPIX/Justin TALLIS / AFP
Välismaa

Euroopa Komisjon teatas neljapäeval, et neli pornograafiaplatvormi ei suutnud takistada lastel veebis pornograafiale ligipääsu, rikkudes sellega EL-i digieeskirju, kirjutab Politico.

Esialgsed uurimistulemused platvormide Pornhub, Stripchat, XNXX ja XVideos kohta näitavad, et need ei suutnud tuvastada ega hinnata alaealistele suunatud riske, nagu nõuab digiteenuste määrus DSA. Komisjoni sõnul ei ole kasutajatelt vanuse kohta kinnituse küsimine piisav meede, et takistada lastel pornograafiale ligipääsu.

"Kuigi kõigi nelja platvormi kasutustingimustes on kirjas, et teenused on mõeldud ainult täiskasvanutele, lubavad nad alaealistel sisule ligi pääseda lihtsa nupuvajutusega, millega kinnitatakse, et ollakse üle 18 aasta vana," seisis avalduses.

Platvormidel on nüüd õigus tutvuda komisjoni tõenditega ja esitada oma kaitseargumendid. Kui komisjoni seisukohad leiavad kinnitust, ähvardab ettevõtteid trahv kuni kuus protsenti nende ülemaailmsest aastakäibest.

Uurimine algas 2025. aasta mais. Uurimistulemused avaldati ajal, mil EL katsetab kuues riigis vanuse tuvastamise rakendust (nn age verification wallet), mis võimaldaks kasutajatel tõendada täisealisust ilma isikuandmeid paljastamata.

Komisjoni kõrge ametniku sõnul on see lahendus parim privaatsust säilitav vanuse tuvastamise meetod, osalt seetõttu, et see ei jälgi kasutajaid eri platvormidel. Ta vihjas, et komisjon võiks nõustuda selle rakendamisega. Ametnik lisas, et ka teised lahendused võivad olla vastuvõetavad.

Teine ametnik kinnitas väljaande Politico varasemat infot, et Pornhub osaleb juba selles katseprojektis.

Komisjon heitis neljale platvormile ette ka seda, kuidas nad hindasid riske oma iga-aastastes aruannetes. "Nad rõhutasid ebaproportsionaalselt palju ärilisi muresid, nagu maine kahjustamine, selle asemel et keskenduda ühiskondlikele riskidele alaealiste jaoks," märkis komisjon.

Varem on komisjon digiteenuste määruse alusel määranud ühe trahvi Elon Muski platvormile X. Sellised platvormid nagu AliExpress on jõudnud kokkuleppele komisjoni tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

uisupidu

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo