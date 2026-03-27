X!

Eesti inimesed reisisid mullu varasemast vähem

{{1774592280000 | amCalendar}}
Tallinna lennujaam. Autor/allikas: Jarek Jõepera
Statistikaameti andmetel tegid Eesti elanikud 2025. aastal 1,5 miljonit ööbimisega välisreisi, mida on kolm protsenti vähem kui 2024. aastal. Ööbimisega reise Eestis kogunes ligi 3,1 miljonit ehk 12 protsenti vähem kui aasta varem.

Statistikaameti juhtivanalüütik Piret Pukk ütles, et kuigi Eesti elanike reisimine pandeemiajärgsetel aastatel elavnes, oli see 2025. aastal taas tagasihoidlikum.

Pukk tõdes, et mullu tehti ööbimisega sisereise endiselt üle kahe korra rohkem kui välisreise. "Võrreldes 2024. aastaga vähenes sisereiside arv kõigis kvartalites. Välisreiside arv kahanes esimesed kolm kvartalit, kuid hakkas neljandas kvartalis taas kasvama," nentis Pukk ja lisas, et Tallinna lennujaama andmetele tuginedes võib eeldada, et põhjuseks on märgatav tšarterreiside kasv.

Enam kui pooled olid puhkusereisid

Peamiste sihtkohtadena külastasid Eesti inimesed möödunud aastal Euroopa Liidu (EL-i) riike, kuhu reisiti aasta jooksul 1,1 miljonil korral (72 protsenti ööbimisega välisreisidest). Populaarseimad välisreiside reisisihtkohad olid jätkuvalt Soome, Läti ja Hispaania. EL-i välistest riikidest reisiti enim Türki, rääkis juhtivanalüütik. Vähem reisiti möödunud aastal näiteks Itaaliasse, Rootsi ja Leetu.

Eesti sihtkohtadena eelistati Harju (sh Tallinn), Tartu ja Pärnu maakonda. Neile järgnesid populaarsuselt Ida-Viru ja Saare maakond ning Lääne, Lääne-Viru ja Viljandi maakond, lausus Pukk.

Eesti elanike reisid 2019-2025 Autor/allikas: Statistikaamet

Eelmisel aastal moodustasid rohkem kui poole kõikidest reisidest puhkusereisid. Tööreisid moodustasid sisereisidest 13 ja välisreisidest 19 protsenti. Ülejäänud reisid tehti mõnel isiklikul põhjusel, näiteks sooviga külastada tuttavaid või sugulasi.

Välisreisidele kulutati varasemast enam

Mullu peatuti välisreisidel peamiselt tasulistes majutuskohtades (79 protsenti ehk 7,5 miljonit ööbimist), millest omakorda hotellides või hotellilaadsetes majutuskohtades peatuti 4,9 miljonit ööd ja muudes tasulistes majutuskohtades ligi 2,5 miljonit ööd. Tasuta ööbimisi oli välisreisidel ligi 2 miljonit ja sel juhul peatuti peamiselt tuttavate või sugulaste juures.

Pukk selgitas, et Eesti-sisestel reisidel kasutavad inimesed rohkem tasuta majutuse võimalusi, ööbides tuttavate või sugulaste juures, aga ka endale kuuluvates puhkekohtades.

Ööbimisega välisreisi keskmine kulu on viimastel aastatel olnud üle 1000 euro. Ühele ööbimisega välisreisile kulutati 2025. aastal keskmiselt 1118 eurot, mida on aasta varasemast üks protsenti rohkem. Sisereisile kulutati möödunud aastal 163 eurot, mida on aasta varasemast 12 protsenti vähem.

"Sisereiside kulutused on vähenenud ilmselt seetõttu, et hoitakse rohkem kokku ja otsitakse reisimiseks soodsamaid võimalusi," tõdes Pukk.

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ütles statistika kommentaariks, et tulevikku vaadates võib ennustada, et turismisektorit, eriti välisreiside osas, võivad tabada sellel aastal tagasilöögid, sest lendamine arvatavasti kallineb oluliselt naftakriisi tõttu.

Ööbimisega välisreisi kulutused Autor/allikas: Statistikaamet

