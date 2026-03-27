Allikad: Putin käskis oligarhidel panustada Venemaa eelarvesse

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/APAimages
Välismaa

Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Moskva tahab stabiliseerida riigi rahandust ja Vladimir Putin käskis oligarhidel "annetada" Venemaa eelarvesse.

Putin kohtus Venemaa suurärimeestega ja tegi neile selgeks, et kavatseb sõjalist tegevust Ukraina vastu jätkata. Putin olevat öelnud, et Venemaa võitleb edasi, kuni kogu Donbass on Moskva kontrolli all. 

Kreml on varemgi survestanud suurärimehi, et nad toetaksid Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Kreml on tõstnud makse, kuid majandusminister Maksim Rešetnikov ütles neljapäeval, et rubla nõrgenemise korral võib riik kehtestada veel ühe kasumimaksu.

Allikate teatel oli see aga esimene kord, kui Putin isiklikult selles küsimuses suurärimeeste poole pöördus. Venemaa sõltumatu väljaanne The Bell kajastas väidetavaid Putini kommentaare esimesena, vahendas Financial Times

Allikate teatel ütlesid vähemalt kaks ärimeest Putinile, et nad teeksid eelarve rahastamiseks vabatahtlikke annetusi. Väidetavalt ütles Suleiman Kerimov, et on valmis andma eelarvele 100 miljardit rubla. 

Pärast seda, kui USA ja Iisrael alustasid sõjalist tegevust Iraani vastu, on Moskva naftatulud kasvanud. Venemaa teatas neljapäeval, et ei müü enam oma naftat allahindlusega Brenti suhtes. USA on leevendanud ka Moskva-vastaseid naftasanktsioone. 

Venemaa ärijuhi Aleksandr Šohhini sõnul ütles Putin oligarhidele, et nad peaksid seda ootamatut tulu kasutama oma bilansi tugevdamiseks. Šohhin ütles Vene meediale, et Putin oli öelnud, et loodab Iraani sõja lõppemisele kolme kuni nelja nädala jooksul.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

11:34

Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

11:31

Kesk-Türgi kutsikaluud nihutavad kodukoerte ajaloo 5000 aastat varasemaks

11:21

Ralf Aron taastub avariis saadud vigastustest ja loodab suvel võistelda

11:14

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

11:11

Maanteemuuseum: nõukaaegses Kuusalu bensukas saab tõelise nostalgialaksu

11:05

Raul Tubarik: klassikaline või modernne teater?

11:00

Läti seim toetas kaitsekulude tõstmist viie protsendini SKP-st

10:50

Kohus ennistas kohtumenetluse ajaks Reinartite treenerikutsed

10:50

Soome plaanib seada piirangud suurte kauplusekettide omamärgitoodetele

10:40

Eesti siseveekogudesse asustatakse tänavu 1,3 miljoni klaasangerjat

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.03

Eksperdid: Ust-Lugat rünnanud droonid kasutasid Baltimaade piiri otseteena

26.03

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

26.03

Sõja 1492. päev:Ukraina ründas teist ööd järjest Leningradi oblasti energiataristut Uuendatud

11:14

Meedia: Ust-Luga sadamat tabas järjekordne Ukraina droonirünnak Uuendatud

26.03

Zelenski: USA nõuab julgeolekutagatiste eest Donbassi loovutamist

26.03

Kolm riigikogu liiget distantseeris ennast USA ja Iisraeli sõjategevust toetavast avaldusest

26.03

Saks: Ukraina äsjased rünnakud Läänemere ääres näitavad tema uusi võimeid

09:10

Swedbanki uute sularahaautomaatidega kaasneb mitu muudatust

26.03

Poeketid survestavad riiki põhitoiduainete käibemaksu langetama

26.03

Põhjalikum geenitest paljastas eestlaste arvatust kirjuma vähiriski

ilmateade

loe: sport

11:34

Vähemusse jäänud Prantsusmaa vutikoondis sai ikkagi Brasiiliast jagu

11:21

Ralf Aron taastub avariis saadud vigastustest ja loodab suvel võistelda

10:50

Kohus ennistas kohtumenetluse ajaks Reinartite treenerikutsed

10:15

Sabalenka pani taas Rõbakina paika ja sammus finaali

loe: kultuur

11:05

Raul Tubarik: klassikaline või modernne teater?

10:38

Sibyl Vane avaldas albumi "Vortex"

08:36

Galerii: Raul Meel avas Tallinnas sünnipäevanäituse "Vabaduse kutse"

08:29

Sinijärve raamatusoovitused: "Teraapia" on kvaliteetne ja ootamatute sähvatustega

loe: eeter

11:11

Maanteemuuseum: nõukaaegses Kuusalu bensukas saab tõelise nostalgialaksu

10:18

Presidendi preemia saanud Annika Kaalep hoiab töökorras seadmed, millest sõltuvad inimelud

26.03

Dulwichi galerii Konrad Mägi näitusest: britid armastavad maastikumaale

26.03

Rain Kuldjärv: uudistooteid valivad inimesed poest sageli kiidusõnade järgi

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (27.03.2026 09:00:00)

26.03

Rutte: NATO kõigi liikmete kaitsekulud ületasid kahe protsendi piiri

26.03

Päevakaja (26.03.2026 18:00:00)

26.03

Raadiouudised (26.03.2026 15:00:00)

26.03

Täiskasvanuid õpetavad tantsukoolid peavad muusika eest maksma

26.03

Reedel tuleb päikesepaisteline ilm

26.03

Riigikogu valis senise juhatuse ametisse tagasi

26.03

Raadiouudised (26.03.2026 12:00:00)

26.03

Püssi äripargi arendajad on seni veel kidakeelsed

26.03

EL-i vabakaubanduslepe Austraaliaga võib kasvatada ka Eesti eksporti

