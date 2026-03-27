Allikad: Putin käskis oligarhidel panustada Venemaa eelarvesse

Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Moskva tahab stabiliseerida riigi rahandust ja Vladimir Putin käskis oligarhidel "annetada" Venemaa eelarvesse.

Putin kohtus Venemaa suurärimeestega ja tegi neile selgeks, et kavatseb sõjalist tegevust Ukraina vastu jätkata. Putin olevat öelnud, et Venemaa võitleb edasi, kuni kogu Donbass on Moskva kontrolli all.

Kreml on varemgi survestanud suurärimehi, et nad toetaksid Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Kreml on tõstnud makse, kuid majandusminister Maksim Rešetnikov ütles neljapäeval, et rubla nõrgenemise korral võib riik kehtestada veel ühe kasumimaksu.

Allikate teatel oli see aga esimene kord, kui Putin isiklikult selles küsimuses suurärimeeste poole pöördus. Venemaa sõltumatu väljaanne The Bell kajastas väidetavaid Putini kommentaare esimesena, vahendas Financial Times.

Allikate teatel ütlesid vähemalt kaks ärimeest Putinile, et nad teeksid eelarve rahastamiseks vabatahtlikke annetusi. Väidetavalt ütles Suleiman Kerimov, et on valmis andma eelarvele 100 miljardit rubla.

Pärast seda, kui USA ja Iisrael alustasid sõjalist tegevust Iraani vastu, on Moskva naftatulud kasvanud. Venemaa teatas neljapäeval, et ei müü enam oma naftat allahindlusega Brenti suhtes. USA on leevendanud ka Moskva-vastaseid naftasanktsioone.

Venemaa ärijuhi Aleksandr Šohhini sõnul ütles Putin oligarhidele, et nad peaksid seda ootamatut tulu kasutama oma bilansi tugevdamiseks. Šohhin ütles Vene meediale, et Putin oli öelnud, et loodab Iraani sõja lõppemisele kolme kuni nelja nädala jooksul.