Reformierakond tahab noorte lastevanemate vanemahüvitise suurendamist

Signe Riisalo
Signe Riisalo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Reformierakonna juhatus toetas Signe Riisalo juhitud sotsiaaltöörühma ettepanekut suurendada kuni 28-aastaste esmakordselt lapsevanemaks saavate noorte vanemahüvitist. Riisalo sõnul soovib erakond nüüd sellele koalitsioonipartner Eesti 200 toetust.

Reformierakonna juhatuse liikme ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Signe Riisalo sõnul on muudatuse eesmärk kompenseerida varases karjäärifaasis saamata jäävat palgakasvu ning anda noortele kindlus, et pere loomine ei tähenda sissetuleku vähenemist. 

Riisalo täpsustas ERR-ile, et eelarvest hammustaks muudatus nelja miljoni euro suuruse tüki. "See võiks olla 10-protsendiline tõus. Detailid on veel lahtised ja meedet tuleb alles disainima hakata. Aga see puudutab ca 4000 lapsevanemat," lausus Riisalo.

"Aastaid keskendus Eesti perepoliitika eelkõige teise ja kolmanda lapse sünni toetamisele, lähtudes arusaamast, et esimene laps sünnib enamasti sõltumata riiklikest meetmetest ehk soovist ja armastusest," ütles Riisalo. 

Tema sõnul on olukord tänaseks muutunud. "Inimeste ja perede käitumine ning vajadused muutuvad ajas. Ka esimese lapse sünd ei ole iseenesestmõistetav ning vajab senisest rohkem kindlustunnet. Nii Eestis kui ka mujal Euroopas lükkavad noored esimese lapse saamist edasi. Selle üheks põhjuseks on majanduslik ebakindlus, sealhulgas hirm sissetuleku vähenemise ees," selgitas Riisalo. 

Riisalo sõnul peab riik looma keskkonna, kus noored, kes soovivad peret luua, ei pea valima töö, sissetuleku ja pere vahel. 

Riisalo sõnul näitavad uuringud, et just vanemahüvitis on toetanud laste saamist. "Ent nagu viitas ka sügisel avaldatud sotsiaalministeeriumi laste saamise ja kasvatamise analüüs, tuleb vanemahüvitist kaasajastada perede muutunud vajadusi arvesse võttes," sõnas Riisalo. 

Ettepaneku elluviimise ajakava sõltub edasisest tööst.

"Kui sellega ei jõuta varem kuskile, siis Reformierakonna riigikogu valimiste valimisplatvormis on see sees. Tuleb konsulteerida ka Eesti 200-ga. Kui leitakse ühine arusaam, saab protsessi kiirendada," ütles Riisalo.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Reformierakond tahab noorte lastevanemate vanemahüvitise suurendamist

