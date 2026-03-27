X!

Ukraina sõlmis kaitsekoostööleppe Saudi Araabiaga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/PRESIDENT OF UKRAINE
Ukraina ja Saudi Araabia sõlmisid president Volodõmõr Zelenski visiidi ajal kaitsekoostöölepingu. Pärsia lahe riigid loodavad, et Ukraina aitab neil tõrjuda Iraani droonirünnakuid.

Leping paneb aluse tulevastele lepingutele, tehnoloogilisele koostööle ja investeeringutele. 

"Oleme valmis jagama oma teadmisi ja süsteeme Saudi Araabiaga ning tegema koostööd elude kaitsmise tugevdamiseks. Nüüd, viiendal aastal, seisavad ukrainlased vastu sama tüüpi terrorirünnakutele, ballistilistele rakettidele ja droonidele, mida Iraani režiim praegu Lähis-Idas ja Pärsia lahe piirkonnas läbi viib," tõdes Zelenski. 

"Saudi Araabial on ka võimekusi, mis pakuvad Ukrainale huvi, see koostöö võib olla vastastikku kasulik," lisas Zelenski. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

