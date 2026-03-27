Rubio sõnul kestab Iraani sõda nädalaid, mitte kuid

USA välisminister Marco Rubio ütles reedel, et sõda Iraaniga kestab veel mõne nädala ning ei veni kindlasti kuudepikkuseks. Ta lisas USA suudab saavutada kõik oma eesmärgid ka ilma maavägesid kasutamata.

Rubio ütles pärast Prantsusmaal toimunud kohtumist oma G7 riikide kolleegidega, et Washington on operatsiooniga graafikus või isegi sellest ees ja eeldab selle lõpetamist sobival ajal, märkides, et see on nädalate, mitte kuude küsimus.

Kuigi ta ütles, et Washington suudab oma eesmärgid saavutada ilma maavägedeta, tunnistas ta, et Ühendriigid saadavad piirkonda mõned üksused, et anda presidendile tema sõnul "maksimaalne valikuvõimalus ja maksimaalne võimalus olukordadega toimetulekuks, kui need peaksid tekkima".

USA on saatnud piirkonda kaks tuhandetest merejalaväelasest koosnevat väekontingenti, millest esimene peaks kohale saabuma märtsi lõpus dessantlaeva pardal. Pentagon peaks piirkonda saatma ka tuhandeid eliitüksuste sõdureid.

Jalaväe piirkonda saatmine on tekitanud muret, et USA ja Iisraeli läbiviidav õhusõda Iraani vastu, mis on juba häirinud ülemaailmset energiavarustust, võib muutuda pikaleveninud maavägede operatsioonik. Samas on USA president Donald Trump sel nädalal viidanud ka tema sõnul produktiivsetele läbirääkimistele Iraaniga, mille eesmärk on sõja diplomaatiline lahendus, hoolimata Teherani korduvatest väidetest, et selliseid kõnelusi pole alustatud.

Rubio ütles, et Washington ootab endiselt Iraani ametlikku vastust 15-punktilisele ettepanekule, mis sel nädalal Teheranile saadeti.

"Oleme saanud Iraani süsteemilt, mis iganes sellest alles on, sõnumite ja vihjete kaudu märke valmisoleku kohta teatud asjadest rääkida," ütles Rubio. "Ootame edasisi selgitusi selle kohta... kellega me räägime, millest me räägime ja millal me räägime."