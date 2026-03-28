Jeemeni huthid ründasid Iisraeli

Iraani toetavad Jeemeni huthid tulistasid laupäeval Iisraeli suunas raketid. Tegemist on nende esimese rünnakuga pärast Iraani sõja algust, mis suurendab veelgi ohtu, et viiendasse nädalasse jõudnud konflikt laieneb üle kogu piirkonna.

Platvormil X postitatud avalduses teatas rühmitus, mis kontrollib enamikku Põhja-Jeemenist ja on suure osa Gaza sõja vältel rünnanud Iisraeli droonide ning rakettidega, et tulistas välja raketid Iisraeli sõjaliste sihtmärkide pihta.

Mõni tund varem teatas Iisraeli armee, et on tuvastanud Jeemenist lähtuva rünnaku ning tegeleb selle tõrjumisega.

Huthide rünnak kujutab endast potentsiaalselt ohtu ülemaailmsele laevandusele, mida on juba tõsiselt häirinud maailma naftatarnete viiendiku jaoks olulise Hormuzi väina sulgemine.

Rühmitus, mis on viimastel aastatel regulaarselt Iisraeli suunas raketirünnakuid korraldanud, on näidanud suutlikkust tabada sihtmärke kaugel väljaspool Jeemenit. Nad on suutelised häirima laevateid Araabia poolsaare ümbruses ja Punasel merel, mida nad ka tegid 2023. aastal Gazas tegutseva Hamasi toetuseks.

USA välisminister Marco Rubio ütles varem, et Ameerika Ühendriigid loodavad sõjalised operatsioonid lõpule viia lähinädalatel, kuid huthid teatasid, et jätkavad oma tegevust seni, kuni agressioon kõigil rinnetel on lõppenud.

Iraani president Masoud Pezeshkian kõneles Pakistani peaministri Shehbaz Sharifiga, kelle valitsus võõrustab pühapäeval kohtumist Türgi ja Saudi Araabia välisministritega, et püüda leevendada pingeid piirkonnas.

Kuna aga märke diplomaatilisest läbimurdest ei ole, on 28. veebruaril USA ja Iisraeli õhulöökidega Iraani vastu alanud sõda levinud üle Lähis-Ida. Sõda on nõudnud tuhandeid elusid ning energiatarned on ülemaailmselt häiritud.

Laupäeval teatas Iisrael, et sooritas Teheranile uue õhulöökide laine, sihtides sõjaväe teatel Iraani valitsusele kuuluvaid infrastruktuuri objekte. Ka Iraan jätkas rünnakuid, tabades Saudi Araabias asuvat lennubaasi ja haavates 12 USA sõjaväelast, kellest kahe seisund on raske.