Pühapäeval on sooja kuni 15 kraadi

Pühapäeval ulatub Lääne-Euroopast üle Kesk-Euroopa ja Baltimaade Venemaani kõrgrõhuvöönd. Öösel on pilvi vähe, tuul on nõrk ning paiguti tekib udu. Hommikul hakkab lõunapoolselt madalrõhualalt siia niiskust kanduma. Pilvisus laieneb päeva jooksul üle mandri ning Lääne-Eestis võib kohati vähest vihma sadada.

Saabuv öö tuleb selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Lääne-Eesti rannikul edela- ja lõunatuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni 2 kraadi.

Pühapäeva hommikul on vähese ja vahelduva, Põhja- ja Kirde-Eestis selgema taevaga ilm. Pärnumaal võib üksikutes kohtades ka vähest vihma sadada. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv ning Lääne-Eestis võib kohati vähest vihma sadada. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7, saartel ja läänerannikul enamasti läänekaarest kuni 10 m/s. Sooja on 8 kuni 13, Kagu-Eestis kuni 15 ning tuulepealsel rannikul kuni 2.

Uue nädala alguses on taevas muutlik. Esmaspäev tuleb olulise sajuta, teisipäev aga kohatiste kergete vihmasabinatega. Kolmapäeva öösel pilvisus hõreneb ning päev tuleb juba selge ja sajuta. Kuiv tuleb ka neljapäev, kuigi mõnel pool taevas ka üksikuid pilverünki on. Sooja on esmaspäeval keskmiselt 9, teisipäeval 10 ning nädala keskel 11 kraadi.