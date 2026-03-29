ERR USA-s: suur osa ameeriklasi pole rahul valitsuse sise- ja välispoliitikaga

Foto: SCANPIX/RS/MPI/Capital Pictures
Ameerika Ühendriikides toimus laupäeval üks viimaste aastate suuremaid üleriigilisi protestipäevi, kus miljonid meeleavaldajad väljendasid rahulolematust president Donald Trumpi administratsiooni suhtes.

Nii suuremates kui ka väiksemates linnades üle kogu Ameerika Ühendriikide, toimus laupäeval üle 3000 meeleavalduse, tuues tänavale miljoneid protestijaid.

Meeleavaldajad keskenduvad nii riigi sise- kui ka välispoliitikale, avaldades üldist rahulolematust föderaalvalitsuse tegevusele.

"Me peame midagi ette võtma ja meil pole muud võimalust kui protestida. Tuleme kohale ja ütleme välja, mida mõtleme," lausus meeleavaldaja Mike.

Paljude sõnul pole varasematest vigadest õpitud ning Ameerika Ühendriikide välispoliitikas korratakse vana mustrit.

"Nagu näete, on see vana plakat. Protestisin sellega 2003. aastal Iraagi sõja vastu, olin vastu ka lahesõjale. See plakat on pärit 2003. aastast ja praeguse agressiooni puhul Iraani vastu pidin ma muutma ainult ühe tähe. See on lihtsalt hale," ütles protestija Laura.

Pahameelt tekitas ka president Donald Trumpi hiljutine väljaütlemine, et USA ei pruugi NATO artikkel viie põhimõttest kinni pidada.

"See häirib mind väga, sest ma veetsin kogu oma karjääri, et ehitada liitlassuhteid eurooplaste ja aasialastega, et ühiselt Venemaa survele vastu seista. Ja muuta Euroopa turvaliseks ja suurepäraseks kohaks nagu see praegu on," sõnas Jimmy.

Unustatud pole ka Ukrainat.

"Trumpil puudub selge välispoliitika ja see ongi probleem. Ta teeb lihtsalt seda,
mis talle parajasti pähe tuleb. Ukrainat tuleb toetada, see peab olema edukas ja see peab ellu jääma," ütles Mike.

Presidendi toetusnumbrid on viimaste küsitluste kohaselt 40 protsendi piiril. Demokraadid loodavad, et novembris toimuvad vahevalimised võivad tuua muutuse kongressis ja tasakaalustada Valge Maja poliitikat.

"Eeldusel, et meil on riigis ausad valimised. Te näete sinist lainet või MAGA-vastast lainet, mis pühib need inimesed võimult," lausus Jimmy.

Lisaks Ameerika Ühendriikidele toimusid meeleavaldused ka mitmel pool mujal maailmas, sealhulgas suuremates Euroopa linnades.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

