Times: Putin võib Iraani toetamise tõttu jääda ilma Pärsia lahe sõpradest

Mohamed bin Zayed ja Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxim Shipenkov
Venemaa liitlane Iraan jätkab droonirünnakuid Pärsia lahe riikide vastu ja AÜE ja Saudi Araabia pöördusid abi saamiseks Ukraina poole. Ajaleht The Times hindab seetõttu, et Venemaa toetus Iraanile kahjustab Moskva pikaaegseid suhteid Pärsia lahe naftariikidega.

Venemaa oli 2022. aastal peaaegu täielikult isoleeritud. AÜE liider Mohamed bin Zayed tegi sel ajal aga visiidi Moskvasse ja kohtus Vladimir Putiniga. 

The Times toob välja, et see sõprus pannakse nüüd proovile. AÜE on koos teiste Pärsia lahe riikidega olnud kuu aega Iraani rünnakute all. Briti ametnike sõnul kasutab Teheran Venemaalt saadud andmeid ning Moskva jagab Iraaniga oma droonirünnakute kogemusi Ukrainas.

Eelmisel nädalal saabus Pärsia lahe piirkonda aga Putini verivaenlane Volodõmõr Zelenski. Ta sõlmis riikidega kaitselepingud ning lubas neil aidata tõrjuda Iraani droonirünnakuid. 

"AÜE jaoks oli see lihtsalt vana ütluse järgimine: Minu vaenlase vaenlane on minu sõber. Ja minu vaenlase sõber on minu vaenlane," ütles AÜE juhtiv poliitikaanalüütik Abdulkhaleq Abdulla. 

Lääne ametnikud hoiatasid juba varem, et Venemaa ja Iraani sõjaline koostöö võib lõpuks hakata mõjutama Lähis-Ida julgeolekuolukorda. Venelased on Iraani arendatud droone täiustanud ning nüüd on need suunatud Pärsia lahe riikide vastu.

Samas on Putin loonud Pärsia lahe juhtidega tugevad suhted ning need on vastu pidanud varasematele kriisidele. Abdulla tõi välja, et Putin saab Saudi Araabia juhi Mohammed bin Salmani ja AÜE juhiga isiklikul tasandil hästi läbi.

Lisaks on loodud ulatuslikud majandussidemed, eriti naftahindade kujundamise valdkonnas. Kuigi need sidemed jäävad tõenäoliselt püsima, on Venemaa positsioon piirkonnas nõrgenenud, samas kui Ukraina oma on tugevnenud.

"Ukrainat peeti korrumpeerunuks. Kuid selle mainet tugevdas vastupanuvõime Venemaa sissetungile. Selle sõjaga on kuvand muutunud veelgi paremaks. Just Ukraina astus Venemaale vastu ja Ukraina tunnistas Pärsia lahe olulisust," selgitas Abdulla.

Toimetaja: Karl Kivil

