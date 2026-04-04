Leis maade omandamist Haapsalu raudtee ehitamiseks veel mõistlikuks ei pea

Taristuminister Kuldar Leis (RE) ütles oma vastuses riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühmale, et enne kui Euroopa Liidult ei ole tulnud järgmise eelarveperioodi rahastusotsust, ei ole mõistlik alustada Haapsalu raudtee ehitamise eesmärgil maade kokku ostmist.

Leis vastas riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühmale, mis soovib, et valitsus nimetaks Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee riiklikult tähtsaks taristuprojektiks ning hakkaks selleks vajalikke maid juba praegu broneerima ja ostma.

Leis märkis, et praegu käib Euroopa Liidu uue finantsperioodi riigiplaani ettevalmistamine ning ministeeriumid esitavad esmaseid ettepanekuid kavandatavate reformide kohta.

"Hetkel ei ole otsustatud veel konkreetsete üksikprojektide rahastamist ega nendega seotud tegevusi, sealhulgas maade omandamist. Konkreetsete objektide ja investeeringute üle saab otsustada alles pärast seda, kui riigiplaani üldised prioriteedid ja reformisuunad on kokku lepitud ning riigiplaan kinnitatud," ütles Leis.

"Kui riigieelarves nähakse ette vahendid Turba–Haapsalu–Rohuküla raudtee taastamiseks, on võimalik liikuda edasi ehitusega Turba–Risti lõigul ning jätkata ettevalmistusi ülejäänud trassi osas, sealhulgas vajaduse korral maade omandamisega. Rahastusotsuseta ei ole võimalik ega ka põhjendatud alustada ulatuslikku maade omandamist enne, kui on olemas kindlus projekti tegeliku elluviimise suhtes," lausus Leis.

Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm, kuhu kuulub saadikuid nii opositsioonist kui koalitsioonist, teatas 13. märtsil valitsusele ja ministeeriumitele saadetud kirjas, et praegu on juba käimas Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi läbirääkimised ning Eesti riiklikke prioriteete kujundatakse aastateks ettepoole ning seetõttu on oluline, et Rohuküla raudtee oleks selgelt määratletud kui üks Eesti strateegilisi taristuprojekte.

Selleks, et Eesti saaks neid võimalusi reaalselt kasutada, on toetusrühma hinnangul vältimatult vajalik, et riigieelarvesse kavandataks piisav ja õigeaegne omaosalus ning tagataks projekti järjepidev ettevalmistamine juba enne uue finantsperioodi algust.

19. märtsil ütles Kuldar Leis, et suured taristuprojektid on juba töös ja Rohuküla raudtee rahastamist ei ole viimastel aastatel riigi eelarvestrateegias olnud.

Leis lisas, et saab Haapsalu raudtee väljaehitamiseks Euroopa Liidult rahastust küsida. Küll aga ta ei täpsustanud, kas ta seda kindlasti teeb. Ta nentis, et Eestil on juba väga palju suuri taristuprojekte käsil ning Haapsalu raudteeks rahastuse saamine on küsitav.