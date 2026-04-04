Leis maade omandamist Haapsalu raudtee ehitamiseks veel mõistlikuks ei pea

Kuldar Leis. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Taristuminister Kuldar Leis (RE) ütles oma vastuses riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühmale, et enne kui Euroopa Liidult ei ole tulnud järgmise eelarveperioodi rahastusotsust, ei ole mõistlik alustada Haapsalu raudtee ehitamise eesmärgil maade kokku ostmist.

Leis vastas riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühmale, mis soovib, et valitsus nimetaks Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee riiklikult tähtsaks taristuprojektiks ning hakkaks selleks vajalikke maid juba praegu broneerima ja ostma.

Leis märkis, et praegu käib Euroopa Liidu uue finantsperioodi riigiplaani ettevalmistamine ning ministeeriumid esitavad esmaseid ettepanekuid kavandatavate reformide kohta.

"Hetkel ei ole otsustatud veel konkreetsete üksikprojektide rahastamist ega nendega seotud tegevusi, sealhulgas maade omandamist. Konkreetsete objektide ja investeeringute üle saab otsustada alles pärast seda, kui riigiplaani üldised prioriteedid ja reformisuunad on kokku lepitud ning riigiplaan kinnitatud," ütles Leis.

"Kui riigieelarves nähakse ette vahendid Turba–Haapsalu–Rohuküla raudtee taastamiseks, on võimalik liikuda edasi ehitusega Turba–Risti lõigul ning jätkata ettevalmistusi ülejäänud trassi osas, sealhulgas vajaduse korral maade omandamisega. Rahastusotsuseta ei ole võimalik ega ka põhjendatud alustada ulatuslikku maade omandamist enne, kui on olemas kindlus projekti tegeliku elluviimise suhtes," lausus Leis.

Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm, kuhu kuulub saadikuid nii opositsioonist kui koalitsioonist, teatas 13. märtsil valitsusele ja ministeeriumitele saadetud kirjas, et praegu on juba käimas Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi läbirääkimised ning Eesti riiklikke prioriteete kujundatakse aastateks ettepoole ning seetõttu on oluline, et Rohuküla raudtee oleks selgelt määratletud kui üks Eesti strateegilisi taristuprojekte.

Selleks, et Eesti saaks neid võimalusi reaalselt kasutada, on toetusrühma hinnangul vältimatult vajalik, et riigieelarvesse kavandataks piisav ja õigeaegne omaosalus ning tagataks projekti järjepidev ettevalmistamine juba enne uue finantsperioodi algust.

19. märtsil ütles Kuldar Leis, et suured taristuprojektid on juba töös ja Rohuküla raudtee rahastamist ei ole viimastel aastatel riigi eelarvestrateegias olnud.

Leis lisas, et saab Haapsalu raudtee väljaehitamiseks Euroopa Liidult rahastust küsida. Küll aga ta ei täpsustanud, kas ta seda kindlasti teeb. Ta nentis, et Eestil on juba väga palju suuri taristuprojekte käsil ning Haapsalu raudteeks rahastuse saamine on küsitav.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

viimased uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal Uuendatud

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Viipekeelsed uudised

05.04

Südamesiirdamise ravi läheb üha paremaks

05.04

ERR Ukrainas: sõda pakub petistele uusi võimalusi kuritegudeks

Loetumad uudised

05.04

USA eriüksused päästsid ka teise Iraani kohal allakukkunud lenduri Uuendatud

04.04

Eesti Pank soovitab hoida kodus sularahavaru

05.04

Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal Uuendatud

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

05.04

Politsei pidas Valgas kinni kolm tapmises kahtlustatavat noort Uuendatud

05.04

Pärsia lahe riigid kaaluvad Hormuzi väinast möödaminekuks uut naftajuhet

04.04

NASA avaldas esimesed kuulennult tehtud pildid

04.04

Trump: kui Iraan 48 tunniga leppeni ei jõua, päästab USA valla põrgu

04.04

Erakorralise meditsiini õde: inimeseks olemine on kohati täiesti kadunud kunst

04.04

Venemaa evakueerib Iraani tuumajaamast rünnaku järel 198 töötajat

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

05.04

Aarne Soro: mind vaimustab maskita olek

05.04

Selgusid sümfooniaorkestrite liidu aastapreemiate laureaadid

05.04

Maastikuarhitekt: linnaruumi planeerides ei saa lähtuda ühe seltskonna eelistustest

05.04

Video: saates "Hommik Anuga" esines MOKO gospelkoor

05.04

Aarne Soro: mind vaimustab maskita olek

05.04

Kristiina Ehin: enne stuudiosse minemist nutan pool tundi autos

05.04

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Ita Everile

05.04

Pärnu linnavalitsus ei toeta Ignitise tuulepargi plaani

05.04

Uuring: lihatoodete taimsed alternatiivid võivad peita toiduohte

05.04

Päevakaja (05.04.2026 18:00:00)

04.04

Narva õigeusu gümnaasiumit kahtlustatakse riigilt raha välja petmises

04.04

Air Balticu tegevust võiks koordineerida kõik Balti riigid koos

04.04

Päevakaja (04.04.2026 18:00:00)

03.04

Pärnumaal on veel häid suusaradasid ja suusatajaid jagub

03.04

Riik soovib vanemaealisi rohkem ühiskonda kaasata

03.04

Lapsendatud inimesed otsivad täiskasvanuna üha julgemalt oma juuri

03.04

Päevakaja (03.04.2026 18:00:00)

