Läti peaministri sõnul peaksid Balti riigid Air Balticut koos koordineerima

Lätile kuuluva lennufirma Air Baltic tegevust võiks koordineerida kõik Balti riigid koos, leiab Läti peaminister Evika Silina. Eesti on seni panustanud Tallinna lennujaama arengusse ja pole nõustunud Air Balticus osalust omandama.

Air Balticu püüded kaasata lisaraha pole seni õnnestunud – IPO ehk aktsiate noteerimine börsil on praegu päevakorrast maas ja Lähis-Ida sõda on vähendanud investorite huvi Läti lennufirma vastu. Lufthansa osalus jõustus alles hiljuti.

Kuigi reisijate arv on esimeses kvartalis kasvanud, on rohkem kui kaks korda kallinenud lennukikütus taas teenimisvõimalusi kahandanud.

Lätis on tunda lähenevate parlamendivalimiste hõngu – valitsus nõustus andma Air Balticule 30 miljonit eurot lühiajalist laenu, kuid parlamendi komisjon tõmbab sellele pidurit. Lennufirma tegelik rahavajadus on aasta lõpuks palju suurem.

Sellises olukorras soovib Läti peaminister Evika Silina taas koos Eesti ja Leeduga arutada, milline võiks olla naabrite panus.

"Leian, et peame Balti regioonis lennundust koordineerima koos. Arutan tekkinud olukorda oma Balti kolleegidega nii Eestis kui ka Leedus, sest tean, et ka nemad kasutavad Air Balticu lende aktiivselt," lausus Silina.

Silina ei täpsustanud, mida Läti seekord Eestilt ja Leedult ootab. Varem pakuti naabritele osalust Lufthansaga samadel tingimustel, kuid Eesti vastas ei ja otsustas panustada otseühendustesse Tallinna lennujaama kaudu.

Leedu eelmine valitsus kukkus enne, kui otsusele jõuti ja praegused ministrid on "Aktuaalsele kaamerale" kinnitanud, et Air Balticu teema pole päevakorral.

Eesti pole Lätilt lennufirma kohta seni ühtki uut ettepanekut saanud.

"Kindlasti me arutame mistahes ettepanekuid, mida meie naabrid saadavad. See on selge, aga see ei tähenda nendega kohe nõustumist. Ega lennuettevõtte omamine pole asi iseenesest. Tihtipeale, kui vaadata tänapäeva maailma, on see pigem kahjumlik tegevus. Aga lennuliinide ja otseühenduste omamine on kindlasti oluline ja siin oleme läbi lennujaama panustamise teinud Eestis teadliku valiku. Panime mõned aastad tagasi Tallinna lennujaama 15 miljonit eurot ja kaalume veel täiendavaid investeeringuid just seepärast, et lennujaam laieneb, rohkem lendajaid tuleb, lennujaama tasud on madalad. See tähendab, et lennuettevõtted ise kasutavad seda kohana, kust lennata," lausus Eesti peaminister Kristen Michal.

Air Balticu praegune plaan on Tallinnast lendamist suurendada. Samas, nagu kinnitab Läti peaminister, on lennufirma pikem äriplaan alles koostamisel. Kui eelmine tegevjuht Martin Gauss jagas oma mõtteid üldsusega nii heas kui halvas, siis uue juhi Erno Hildeni plaanidest pole peale kasumisse jõudmise eesmärgi teada suurt midagi.