X!

Rootsi lubas naftalekkes kahtlustatud laeval teekonda jätkata

Välismaa
Rootsi võimuesindajad minemas Flora1 pardale. Autor/allikas: Rootsi rannavalve
Välismaa

Rootsi rannavalve andis naftalekkes kahtlustatuna reedel kinnipeetud tankerile Flora 1 loa riigi territoriaalvetest lahkuda, teatasid võimud laupäeva õhtul.

Alates reede hommikust läbi viidud uurimised on näidanud, et keskkonnarikkumisi ei ole võimalik tõestada, samas kui Kamerun on nüüd kinnitanud, et laev on registreeritud nende mereregistris. See tähendab, et edasiste uurimismeetmete võtmise võimalus puudub. Flora 1-l lubati oma positsioonilt Ystadi lähedal lahkuda, seisis Rootsi rannavalve laupäeva õhtul avaldatud teates.

"Kahtlused ei vii süüdistuse esitamiseni, kuid laevandus peaks teadma, et Rootsi ametivõimud tegutsevad ühiselt korra säilitamiseks merel. Me tegutseme meresõiduohutuse suurendamise ja keskkonna kaitsmise nimel. Kui on kahtlane laev, sekkume vastavalt valitsevatele oludele," ütleb rannavalve operatiivosakonna asejuht Daniel Stenling pressiteate vahendusel.

Rootsi rannavalve lennukimeeskond avastas neljapäeval riigi majandusvööndis Gotlandi saare lähistel mineraalõli lekke, mis oli sel hetkel üle 12 kilomeetri pikk. Õige pea tuvastati tanker Flora 1 kui võimalik kahtlusalune.

Rannavalve koostöös politsei ametnikega läks reede hommikul laevale ja viis selle Ystadi lõunaosas asuvasse ankrupaika. Prokuratuuri nimel viidi läbi eeluurimine ja tavapärased uurimismeetmed, võttes arvesse rahvusvaheliste lepingute erisätteid merel toimuvate heitmete korral, teatas Rootsi rannavalve.

Reedel esitas prokuratuur ka kahtluse laeva merekõlblikkuse puudumises mereseaduse alusel, mis põhines laeva ebaselgel lipuriigil. Laev on viimastel aastatel mitu korda nime ja lipuriiki vahetanud. Laupäeval kinnitas Kamerun aga, et laev on registreeritud nende mereregistris. Seetõttu on ka see uurimine lõpetatud.

"Kui uurimise jätkamiseks puudub õiguslik alus, siis me laevu kinni ei pea. Lisaks on olemas lipuriik. Meil ​​on hea meel, et oleme selles küsimuses selguse loonud," kommenteeris Stenling.

Tanker Flora 1, mis oli teel Soome lahe sadamast ebaselge sihtkohaga, sai sellega õiguse Rootsi vetest lahkuda, märkis rannavalve.

Veebilehe Vesselfinderi andmetel oli laeva lähtesadamaks Venemaal asuv Ust-Luga ja sihtkohaks Santose sadam Brasiilias.

"Rannavalve suhtub kriitiliselt sellesse, kui laeva riikkondsuses valitseb ebaselgus. Nii ei peaks laevandus toimima. Ahtril olev lipp peaks vastama teabele, mis on ametivõimudele kergesti kättesaadav. Laevade kohta käiva teabe avatus lihtsustab laeva kohustuste, aga ka õiguste ja vabaduste selgitamist," märkis Stenling.

Tegemist oli lühikese aja jooksul juba kolmanda korraga, kui Rootsi rannikuvalve peab kinni Venemaa varilaevastikku kuuluva kahtlusaluse laeva. Märtsis pidasid Rootsi võimud Läänemerel nädala jooksul kinni kaks Venemaa varilaevastiku alust.

Nende laevade Vene kodanikest kaptenid on vahistatud kahtlustatuna võltsitud dokumentide kasutamises.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: STT-BNS, Rootsi rannavalve

Samal teemal

kuula lugusid

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal Uuendatud

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Viipekeelsed uudised

05.04

Südamesiirdamise ravi läheb üha paremaks

05.04

ERR Ukrainas: sõda pakub petistele uusi võimalusi kuritegudeks

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.04

USA eriüksused päästsid ka teise Iraani kohal allakukkunud lenduri Uuendatud

04.04

Eesti Pank soovitab hoida kodus sularahavaru

05.04

Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal Uuendatud

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

05.04

Politsei pidas Valgas kinni kolm tapmises kahtlustatavat noort Uuendatud

05.04

Pärsia lahe riigid kaaluvad Hormuzi väinast möödaminekuks uut naftajuhet

04.04

NASA avaldas esimesed kuulennult tehtud pildid

04.04

Trump: kui Iraan 48 tunniga leppeni ei jõua, päästab USA valla põrgu

04.04

Erakorralise meditsiini õde: inimeseks olemine on kohati täiesti kadunud kunst

04.04

Venemaa evakueerib Iraani tuumajaamast rünnaku järel 198 töötajat

ilmateade

loe: sport

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

loe: kultuur

05.04

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

05.04

Aarne Soro: mind vaimustab maskita olek

05.04

Selgusid sümfooniaorkestrite liidu aastapreemiate laureaadid

05.04

Maastikuarhitekt: linnaruumi planeerides ei saa lähtuda ühe seltskonna eelistustest

loe: eeter

05.04

Video: saates "Hommik Anuga" esines MOKO gospelkoor

05.04

Aarne Soro: mind vaimustab maskita olek

05.04

Kristiina Ehin: enne stuudiosse minemist nutan pool tundi autos

05.04

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Ita Everile

Raadiouudised

05.04

Pärnu linnavalitsus ei toeta Ignitise tuulepargi plaani

05.04

Uuring: lihatoodete taimsed alternatiivid võivad peita toiduohte

05.04

Päevakaja (05.04.2026 18:00:00)

04.04

Narva õigeusu gümnaasiumit kahtlustatakse riigilt raha välja petmises

04.04

Air Balticu tegevust võiks koordineerida kõik Balti riigid koos

04.04

Päevakaja (04.04.2026 18:00:00)

03.04

Pärnumaal on veel häid suusaradasid ja suusatajaid jagub

03.04

Lapsendatud inimesed otsivad täiskasvanuna üha julgemalt oma juuri

03.04

Riik soovib vanemaealisi rohkem ühiskonda kaasata

03.04

Päevakaja (03.04.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo