Rootsi lubas naftalekkes kahtlustatud laeval teekonda jätkata

Alates reede hommikust läbi viidud uurimised on näidanud, et keskkonnarikkumisi ei ole võimalik tõestada, samas kui Kamerun on nüüd kinnitanud, et laev on registreeritud nende mereregistris. See tähendab, et edasiste uurimismeetmete võtmise võimalus puudub. Flora 1-l lubati oma positsioonilt Ystadi lähedal lahkuda, seisis Rootsi rannavalve laupäeva õhtul avaldatud teates.

"Kahtlused ei vii süüdistuse esitamiseni, kuid laevandus peaks teadma, et Rootsi ametivõimud tegutsevad ühiselt korra säilitamiseks merel. Me tegutseme meresõiduohutuse suurendamise ja keskkonna kaitsmise nimel. Kui on kahtlane laev, sekkume vastavalt valitsevatele oludele," ütleb rannavalve operatiivosakonna asejuht Daniel Stenling pressiteate vahendusel.

Rootsi rannavalve lennukimeeskond avastas neljapäeval riigi majandusvööndis Gotlandi saare lähistel mineraalõli lekke, mis oli sel hetkel üle 12 kilomeetri pikk. Õige pea tuvastati tanker Flora 1 kui võimalik kahtlusalune.

Rannavalve koostöös politsei ametnikega läks reede hommikul laevale ja viis selle Ystadi lõunaosas asuvasse ankrupaika. Prokuratuuri nimel viidi läbi eeluurimine ja tavapärased uurimismeetmed, võttes arvesse rahvusvaheliste lepingute erisätteid merel toimuvate heitmete korral, teatas Rootsi rannavalve.

Reedel esitas prokuratuur ka kahtluse laeva merekõlblikkuse puudumises mereseaduse alusel, mis põhines laeva ebaselgel lipuriigil. Laev on viimastel aastatel mitu korda nime ja lipuriiki vahetanud. Laupäeval kinnitas Kamerun aga, et laev on registreeritud nende mereregistris. Seetõttu on ka see uurimine lõpetatud.

"Kui uurimise jätkamiseks puudub õiguslik alus, siis me laevu kinni ei pea. Lisaks on olemas lipuriik. Meil ​​on hea meel, et oleme selles küsimuses selguse loonud," kommenteeris Stenling.

Tanker Flora 1, mis oli teel Soome lahe sadamast ebaselge sihtkohaga, sai sellega õiguse Rootsi vetest lahkuda, märkis rannavalve.

Veebilehe Vesselfinderi andmetel oli laeva lähtesadamaks Venemaal asuv Ust-Luga ja sihtkohaks Santose sadam Brasiilias.

"Rannavalve suhtub kriitiliselt sellesse, kui laeva riikkondsuses valitseb ebaselgus. Nii ei peaks laevandus toimima. Ahtril olev lipp peaks vastama teabele, mis on ametivõimudele kergesti kättesaadav. Laevade kohta käiva teabe avatus lihtsustab laeva kohustuste, aga ka õiguste ja vabaduste selgitamist," märkis Stenling.

Tegemist oli lühikese aja jooksul juba kolmanda korraga, kui Rootsi rannikuvalve peab kinni Venemaa varilaevastikku kuuluva kahtlusaluse laeva. Märtsis pidasid Rootsi võimud Läänemerel nädala jooksul kinni kaks Venemaa varilaevastiku alust.

Nende laevade Vene kodanikest kaptenid on vahistatud kahtlustatuna võltsitud dokumentide kasutamises.