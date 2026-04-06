400 kultuuri- ja haridusasutust soovivad riigilt selgeid juhiseid õppekäikudeks

Rohkem kui 400 kultuuri- ja haridusasutust ning õpetajat allakirjastasid haridus- ja teadusministeeriumile pöördumise, milles hoiatavad koolide õppekäikude vähenemisega kaasnevate tagajärgede eest. Pöördujad soovivad ministeeriumilt selgeid juhiseid, kuidas õppekäike korrektselt korraldada.

Pöördumises, millele on alla kirjutanud 110 organisatsiooni ning 280 haridusjuhti ja õpetajat 138 koolist, öeldakse, et ministeeriumi juhendmaterjali "Annetamine ja rahastamispraktikad üldhariduskoolides" rakendamine on kaasa toonud koolide õppekäikude märgatava vähenemise, mis avaldab Eesti õpilaste arengule negatiivset mõju.

Pöördujad tunnustavad ja toetavad juhendmaterjali üldeesmärki: annetamine peab olema vabatahtlik ning kedagi ei tohi survestada. "Need on põhimõtted, mida me jagame. Seisame kindlalt selle eest, et ükski pere ei peaks tundma survet kooli eelarvesse panustamiseks ning ükski laps ei tohiks kannatada selle tõttu, et tema vanem ei saa või ei soovi annetada," kirjutavad pöördujad.

Samas väljendavad nad muret, et juhendmaterjali praegune sõnastus ja toon on kaasa toonud tagajärjed, mis lähevad vastuollu selle enda eesmärkidega.

"Juhendmaterjal lahendab ühte probleemi, kuid tekitab juurde teise – potentsiaalselt suurema – ehk ekskursioonide ja õppekäikude märgatava vähenemise," seisab kirjas. "Pärast juhendmaterjali avaldamist ja uuendamist on kultuuriorganisatsioonid, muuseumid, teatrid ja festivalid, kinod, kunstiastused üle Eesti märganud selget langustrendi koolide õppekäikude korraldamisel. Koolid on hakanud ekskursioone ära jätma või nende mahtu oluliselt vähendama hirmust regulatsioonidega vastuollu minna," kirjutatakse ministeeriumile.

Pöördujad tegid ka neli konkreetset ettepanekut, kuidas olukorda lahendada. Näiteks paluvad nad lisada juhendmaterjalile konkreetsed suunised ja head praktikad, kuidas korraldada õppekäike seaduspäraselt, läbipaistvalt ja kõiki õpilasi kaasavalt, sest koolid vajavad nende hinnangul toetust ja selgeid lahendusi, mitte ainult keelde.

Samuti soovitavad pöördujad ministeeriumil tagada, et otsustuspädevus jääks koolidele ja õpetajatele.

"Otsus, kas ja milliseid õppekäike korraldada, peab jääma professionaalsete pedagoogide ja koolijuhtide teha, kes tunnevad oma õpilasi ja kogukonda kõige paremini," seisab kirjas. "Oluline on, et lapsevanematel jääks endiselt võimalus enda lapse õppekäigu eest vabatahtlikult tasuda. Samuti jääb kooli otsustada, kuidas toetada neid peresid, kellel selle eest tasuda pole võimalik," seisab pöördumises. "Õpetajatel ei ole võimalik suure töökoormuse kõrvalt käia õppekäikudel väljaspool tundide aega – sellist paindlikku mudelit meie haridussüsteem praegu lihtsalt ei toeta."

Lisaks paluvad pöördujad ministeeriumi arendada välja koolide ja kultuuriasutuste koostöömudel ning kaasata juhendmaterjali täiendamisse kultuurivaldkonna esindajad.

Pöördumisele on alla kirjutanud pea kõikide Eesti muuseumite, teatrite, festivalide, näitusemajade kultuurikeskuste esindajad, nagu näiteks MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival, SA Eesti riiklik sümfooniaorkester, Eesti draamateater, Eesti loodusmuuseum, Eesti kunstimuuseum, Eesti spordi- ja olümpiamuuseum, Eesti filmi instituut, Sõltumatu tantsu lava, Südalinna teater, Rahvusooper Estonia, Eesti ajaloomuuseum, Tartu mänguasjamuuseum ja paljud teised.

Samuti õpetajad ja koolijuhid üldharidus- ka kõrgkoolidest, nagu Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus COSMOS, Tallinna Kuristiku gümnaasium, Tallinna Ristiku põhikool, Põlva kool, Tapa valla gümnaasium, Viimsi kool, Sõmeru põhikool, Ääsmäe põhikool, Miina Härma gümnaasium, Aruküla vaba waldorfkool, Püha Johannese kool ja teised.