X!

Hiina karmistab loomataudi kartuses kontrolli Vene piiril

Välismaa
Loomataudi leviku piiramiseks seatud teetõke Venemaal Novosibirski oblastis.
Loomataudi leviku piiramiseks seatud teetõke Venemaal Novosibirski oblastis. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Kirill Kukhmar
Välismaa

Hiina on karmistanud kontrolli piiril Venemaaga, kiirendanud vaktsiinide tootmist ja alustanud veiste hukkamist pärast väikest suu- ja sõrataudi puhangut riigi loodeosas, mis ametnike sõnul toodi sinna välismaalt.

Hiina põllumajandusministeerium teatas märtsi lõpus, et on alustanud loomade hukkamist ja kahjustatud piirkondade desinfitseerimist pärast seda, kui taudipuhang tabasid Gansu provintsis ja Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas veisekarju.

Valdkonna analüütikute sõnul oli see esimene kord, kui Hiinas avastati suu- ja sõrataudi tüüp SAT-1 serotüüp – Aafrikas endeemiline suu- ja sõrataudi tüüp – ning et olemasolevad kodumaised vaktsiinid levinumate O- ja A-serotüüpide vastu ei paku kaitset.

Alates 2025. aastast on SAT-1 levinud Aafrikast Lähis-Ida, Lääne-Aasia ja Lõuna-Aasia mõnedesse piirkondadesse.

Hiina võimud teatasid nädal tagasi, et puhang sisenes Hiinasse loodepiiri kaudu, mis hõlmab Kasahstani, Mongooliat, Venemaad ja Kõrgõzstani.

Ametlike teadete kohaselt anti piiriprovintsidele, sealhulgas Xinjiangile ja Gansule, käsk suurendada patrullimist ja hoida ära haiguse riiki jõudmine salakaubaveo või ebaseadusliku transpordiga.

"Praegune puhang ohustab suurt piirkonda ning seepärast on tugev surve ennetamiseks ja tõrjeks," ütles ettevõtte Shanghai JC Intelligence Co. analüütik Rosa Wang.

Venemaal hukatud 90 000 veist

Puhang leiab aset ajal, mil Venemaa võitleb tõsise veisehaiguse puhanguga Siberis. Üheksas regioonis on alates veebruarist hukatud kokku umbes 90 000 veist, kusjuures analüütikute hinnangul oli umbes 80 protsenti neist Altais. Venemaa võimud on kahjusid seostanud marutaudi, pastörelloosi ja muude täpsustamata haigustega.

Tapmise ulatus Altais ja teistes regioonides on tekitanud kahtlusi, et Venemaa võib varjata tõsisemat haigust.

USA Põllumajandusministeeriumi (USDA) välisteenistus teatas, et loomade tapmine Venemaal ja Kasahstani hiljuti kehtestatud impordikeeld Venemaa loomadele ja lihale võivad viidata kinnitamata suu- ja sõrataudi puhangule Venemaal.

Venemaa põllumajandusjärelevalveasutus lükkas USDA aruandes esitatud väited tagasi.

Maailma Loomatervise Organisatsioon tunnistas eelmise aasta mais Venemaa suu- ja sõrataudivabaks. Selle staatuse kaotamine tähendaks riigile kariloomade ja lihatoodete rahvusvahelise ekspordi võimaluse kaotamist.

Esmaspäeval allkirjastas Venemaa president Vladimir Putin dekreedi, millega muudeti loomade vaktsiinide tootmist ja ühendati mitu riigile kuuluvat ettevõtet Venemaa Bioloogiatööstuse Ettevõtteks. Ametlikuks selgituseks muudatustele toodi tehnoloogiline iseseisvus ja investeeringud veterinaarmeditsiini.

Loomahaigused on ka varem Venemaalt Hiinasse jõudnud, sealhulgas Aafrika sigade katk 2018. aastal ja suu- ja sõrataudi serotüüp O aastatel 2000 ja 2014.

"Pole välistatud, et Hiina võiks kehtestada piiranguid Venemaa loomakasvatussaadustele, kui tal on põhjust arvata, et nakkus pärineb sealt," ütles Trivium China direktor Even Pay. "Kuid see on keerulisem, kui sellistest puhangutest ei teatata."

Venelased rahulolematud

Võimude tegevus loomade massiliseks hukkamiseks Siberi regioonides on tekitanud kohalikes loomakasvatajates laialdast pahameelt.

Alates veebruarist on vähemalt üheksas piirkonnas hukatud üle 90 000 veise, mis on pälvinud Venemaal laialdast tähelepanu. Põllumehed hindavad kahjusid 1,59 miljardile rublale (19,5 miljonit dollarit) ja täiendavad kahjud 368,2 miljoni rubla (4,5 miljonit dollarit) ulatuses.

Ametnikud on seostanud tapmist marutaudi ja pastörelloosi, bakteriaalse infektsiooni puhangutega. Juhtumeid on kirjeldatud keerukatena, mis hõlmavad täiendavaid tuvastamata haigusi.

Viie Venemaa piirkonna põllumehed kogunesid teisipäeval Moskvasse, et nõuda režiimijuhilt Vladimir Putinilt kariloomade massilise tapmise lõpetamist.

Aktivistide rühmitus nimega Ülevenemaaline Agraarnõukogu teatas teisipäeval, et on esitanud enam kui 31 000 inimese allkirjastatud petitsiooni, milles kutsutakse Putinit üles tapmised lõpetama ja uurima ametnikke, kes need tellisid. 

"Meile kinnitati, et nad uurivad asja ja pakuvad abi ... Loodame, et kahjud hüvitatakse täielikult, et inimesed suudakssid oma talud taaselustada," ütles Novosibirski oblastist pärit põllumeeste rühma esindaja.

Petitsioonis nõutakse ka Venemaa lahkumist Maailma Kaubandusorganisatsioonist.

Novosibirski põllumeestega liitusid ka Arhangelski oblasti, Volgogradi oblasti, Kasahstani piiri äärse Omski oblasti ja Udmurtia Vabariigi loomakasvatajad.

Novosibirski oblasti võimud on öelnud, et puhangu põhjustas pastörelloosi "ebatavaline muteerunud vorm". Bakteriaalne infektsioon on tavaliselt antibiootikumidega ravitav, mis tekitab põllumeestes küsimusi, miks terved karjad karantiini panemise asemel hukati.

Mõjutatud piirkondade põllumehed  ütlevad, et loomi tapeti ilma testimata, sealhulgas ka neid, kes tundusid terved.

Haigus levib kiiresti

Hiina teatas sel nädalal, et tüvi on kergesti nakkav, võib põhjustada tootmisele suurt kahju ja selle suremus noortel loomadel ületab 50 protsenti. SAT-1 levib peamiselt otsese kontakti kaudu, kuid see kandub edasi ka õhu kaudu, kusjuures see kandub õhu kaudu edasi paremini kui laiemalt levinud A- ja O-serotüüp, ütlesid analüütikud.

Kaks ettevõttes Zhongnong Weite Biotechnology toodetud SAT-1 vastu suunatud vaktsiini said kolmapäeval erakorralise veterinaarravimite heakskiidu, selgub Hiina riiklikust veterinaarravimite andmebaasist. Ekspertide sõnul võivad vaktsiinid turule jõuda kuu aja jooksul.

Hiina loomakasvatussektor on juba niigi hädas langevate lihahindade, ülemäärase tootmisvõimsuse ja nõrga tarbijanõudlusega.

"Kui seda hästi ei kontrollita, võivad veiseliha hinnad esmalt langeda ja hiljem karjade arvu vähenemise tõttu uuesti tõusta," ütles ettevõtte Beijing Orient Agribusiness Consultants analüütik Xu HongZhi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, The Moscow Times

tule kuulama!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo