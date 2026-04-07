Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead
Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Monika Haukanõmm, Joel Jesse ja Kristjan Järvan. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil käsitletavad teemad: kultuuritöötajate palgatõus; laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide küsitlus; miniraamatukogud; Vormsi haljasala ehitustööd; Pelguranna trammi avalik arutelu; Tallinna ettepanek kliimaministeeriumile kergliikurite kasutuse ja renditeenuste korraldamiseks.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi