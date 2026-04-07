Märtsi tarbijahinnaindeks kasvas aastaga 3,6 protsenti

Eesti tarbijahinnaindeks jäi märtsis võrreldes veebruariga samale tasemele ning kasvas võrreldes 2025. aasta sama kuuga 3,6 protsenti. Toidukaubad kallinesid aastaga 4,2 protsenti ja transport seitse protsenti, teatas statistikaamet.

Eelmise aasta märtsiga võrreldes olid kaubad 3,4 protsenti ja teenused 3,8 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on sõjalised konfliktid Lähis-Idas tõstnud diislikütuse ja bensiini hinna rekordtasemele, millel oli suur mõju ka märtsi tarbijahinnaindeksile.

Võrreldes eelmise aasta märtsiga mõjutasid tarbijahinnaindeksi tõusu kõige rohkem toidukaupade 4,2-protsendiline, transpordi seitsmeprotsentiline ja tervishoiu 11,7-protsendiline kallinemine.

"Transpordi hinnatõusu taga oli peamiselt diislikütuse ja bensiini kallinemine, tervishoius aga möödunud aasta aprillis toimunud tervisekassa hinnakirjade korrigeerimine. Indeksi tõusu pidurdasid riiete ja jalatsite hinnad, mis on aastaga 5,6 protsenti langenud," rääkis Veski.

Aastaga on värske ja külmutatud liha hind tõusnud 9,2 protsenti, šokolaadil 12,2 protsenti ja kohvil 14,2 protsenti.

Või hind on samas langenud viis kuud järjest, olles märtsis 24,9 protsenti odavam kui aasta tagasi samas kuus.

Võrreldes veebruariga mõjutas märtsis tarbijahinnaindeksit enim elektri 14,1 protsendi suurune hinnalangus ning toidu ja mittealkohoolsete jookide 0,6 protsendi võrra odavnemine. Vastupidist mõju avaldasid diislikütuse 26,8 protsendi ning bensiini 14,2 protsendi suurune hinnatõus.

Toidukaupade kuise hinnalanguse taga on peamiselt köögivilja odavnemine 2,6 protsenti, kohvi odavnemine 6,1 protsenti ning või odavnemine 13,3 protsenti.