Vaht: kütuseturu seis on täbar ja kõrged hinnad alles tulevad

Uudis USA ja Iraani kahenädalasest relvarahust tõi kaasa naftahinna järsu languse maailmaturul. Terminali juhatuse liige Alan Vaht ütles, et järsk hinnalangus võib mingil määral neljapäevast Eesti tanklatesse jõuda, kuid märkis, et Eesti kütusehinnad on Iraani sõja algusest saadik olnud maailmaturu hindadest allpool.

"Emotsioon tõi täna öösel ja hommikul kütuse hinna alla, aga väljavaade tulevikuks on paraku üpris kehv. Kütuse impordisõltuvusest tulenevalt võib Euroopat suure tõenäosusega tabada kütuse puudujääk juba aprillikuus, kindlasti maikuus. Ehk me ei ole veel kõrgeid hindu näinud," lausus Vaht.

Vaht lisas, et praegune kütuse hind ei võta veel arvesse kütuseturu tegelikku täbarat seisu. "Sest taristu on saanud kannatada, toru on saanud tühjaks, ühtegi uut laeva ei ole tulnud ja seega kahjuks pean ma olema dramaatiline ja kahe jalaga tulema maa peale," lausus ta.

"Oluline on see, et tanklaketid ei osta kütust sisse mitte tänase live-hinna põhjal, vaid tegelikult eilse ja sealt veel tagasi kolme möödunud päeva keskmise hinna baasilt. Ootame ära, kus täna diislikütuse ja bensiini maailmaturu hinnad sulguvad ja selle põhjal saame homme teha otsuseid, kas tanklates on ruumi ka diislikütuse hinna langetamiseks," ütles Vaht.