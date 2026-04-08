Tartu linn kaalub rattaringluse senisel kujul sulgemist

Rattatingluse rendirattad Toomemäel Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartu linn tühistas hanke uute rendirataste hankimiseks linna rattaringlusele. Senised rattad on vanad ning linn kaalub rattaringluse senisel kujul sulgemist. Samal ajal on enda renditeenusega Tartus alustamas Bolt, kellega linn soovib koostööd laiendada. Kasutajatele võib see aga tähendada hinnatõusu.

Tartu korraldas hanke uute rattaringluse rataste soetamiseks, mille võitis Portugali ettevõte Wegoshare. Teine hankel osalenud ettevõtte Better Than Driving aga vaidlustas hanketulemused, kuna nende hinnangul ei vastanud võitja ratas hanketingimustele.

Pika vaidluse tulemusena tühistas Tartu linn hanke tulemused.

"Probleemkohti oli erinevaid, ratta katsetamisel pöörati tähelepanu helkurite olemasolule või puudusele, kaitsme vahetusele ja seal oli veel mingeid nüannse. Need olid minu vaatest vähetähtsad nüansid, need ei muuda ratta olemust, aga jah, seaduslikust poolest oli neil õigus," lausus Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

Kuna hange on tühistatud, siis selleks suveks Tartu tänavatele uusi rattaid ei tule. Selle asemel on linn avaldanud soovi erasektori kaasamiseks. Nii toobki rendirattad järgmisest reedest Tartu tänavatele hoopis Bolt.

"Läbirääkimised Boltiga sel teemal, et nad võiksid Tartus oma rattaid katsetada, hakkasid meil enne seda, kui selgus, et me selle hanke tühistame. /.../ Me ei tea veel praegu seda, kui edukas on Bolti rataste jagamine Tartus, kas selle alusel saavad kõik tartlased seda teenust kasutada. See selgub sügiseks ja siis teeme edasise otsuse, kuidas me rattaid juurde hangime või mismoodi me Tartu enda rattaringlusega jätkame. Me tahame, et inimestel oleks võimalik jalgrattaid jagamise põhimõttel kasutada ja kui seda eraettevõte saab pakkuda turupõhiselt, siis seda võiks kasutada ka selliselt," ütles Tartu abilinnapea Priit Humal (Isamaa).

Bolt kavatseb rendijalgrattad tuua Tartusse alguses sama hinnaga, kui linna rattaringlusel, kuid selle hinnataseme juures peaks Bolt igale sõidule euro peale maksma, mis ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik. Praegu maksab kuupilet linna rattaringluses 12 eurot ja aastapilet 60 eurot.

"Tartu rattaringluse hinnastusega ei ole meie hinnangul võimalik eraettevõtlust pidada selliselt, et sellele suures mahus peale ei maksaks. Ja eraettevõtlusel on päeva lõpuks kohustus tuludega oma kulud ära katta. Ehk kindlasti ei ole võimalik sellist hinnastust pakkuda pikas perspektiivis," lausus Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon.

Tartu linn kaalub rattaringluse senisel kujul lõpetamist. Sügisel otsustab linnavalitsus kolme variandi vahel: kas jätkata munitsipaalteenusena nagu praegu; leida eraettevõtte, kes teenust pakuks, kuid mida linn doteeriks, või anda kogu rattaringlus täielikult eraettevõtte kätte.

Meeksa sõnul on otsus, kuidas rattaringlusega edasi minna, poliitiline ja linnavalitsus peaks selle otsustama sügisel.  Seni on aga tartlased saanud rattaringluse ratastega sõita oluliselt odavamalt, kui turutingimustel teenusepakkuja seda võimaldaks.

"Laias laastus me vaatame asjale niipidi, et Tartus peab olema mikromobiilsus võimaldatud. Kes seda pakub, kas see on Tartu linn või mõni erapakkuja, sellel pole väga suurt tähtsust. Tähtis on see, et need tingimused, millega meie kodanikud on harjunud, et need oleksid täidetud," lausus Meeksa.

Rattaringluse ülalpidamine maksab Tartu linnale miljon eurot aastas.

Toimetaja: Marko Tooming

