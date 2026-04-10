Kaju: Ukraina on süvalöökidega haaramas strateegilist initsiatiivi

Ukraina on olnud viimasel ajal edukas süvalöökidega Venemaale ja vaenlase õhutõrjesüsteemide hävitamisel ning on sellega haaramas strateegilisel tasandil initsiatiivi, ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

Aprillikuud iseloomustab Ukraina kaitsesõjas agressorriigi Venemaa vastu see, et Ukraina on olnud edukas Venemaa eri tasandite õhutõrjesüsteemide hävitamisel, lausus Kaju.

"Statistilise näitena: kui jaanuaris tabati 21 Vene õhutõrjesüsteemi, ja me räägime taktikalisest tasandist kuni strateegilise tasandi eelhoiatusradariteni, siis veebruaris tabati 25 süsteemi ja märtsis juba 41 erinevat süsteemi. Praegune trend näitab seda, et aprillikuu jätkub samasuguse tempoga," ütles ta.

Lisaks on andmeid Vene sotsiaalmeedia kaudu, et erinevatel Venemaa õhutõrjesüsteemidel napib laskemoona ja ilma laskemoonata relvasüsteem on kasutu süsteem, lisas Kaju.

"Kokkuvõttes me saame öelda, et 215. sõjanädalal on Ukraina haaramas strateegilise tasandi initsiatiivi just läbi oma süvalöögikampaaniate," ütles ta.

Märkimisväärseks tuleb pidada eelmisel nädalal ukrainlaste poolt tehtud süstemaatilist süvarünnakute kampaaniat, mille fookus olid nii Venemaa sõjalised kui ka sõjapidamist toetavad sihtmärgid, lausus Kaju.

Rünnakuid tehti Venemaa Läänemere ja Musta mere energiaekspordi sõlmede vastu, lisaks rünnati sõja- ja keemiatööstuskomplekse. Kaju tõi näiteks Voroneži oblastis paiknevad keemiatehased, mis toodavad lõhkeaineid ja laskemoona põhikomponente Vene armee jaoks, ning Samara piirkonna keemiatehased ning erinevad rafineerimistehased.

"Ja selle mõju on olnud see, et ühelt poolt mõjutatakse laskemoona tootmist, teiselt poolt on ka mõju ühiskonnale laiemalt, näiteks erinevate kütusesaaduste vähenemine, eelkõige bensiin," ütles Kaju.

Ukraina relvajõud on samal ajal olnud edukad selles, et suundavad lagundada Vene vägede koondumist eelseisvateks rindeoperatsioonideks ning suudavad seda teha aina sügavamal vaenlase poolt kontrollitaval alal, märkis Kaju.

"Ja selle tulem on see, et Vene relvajõududel ei ole õnnestunud valmistada ette efektiivseid ründeoperatsioone – neid rünnatakse juba enne, kui nad suudavad rünnakuks või ründeoperatsioonideks piisavalt suure kontingendi koondada," lausus ta.

Peamisteks Ukraina poolt rünnatavateks sihtmärkideks lahinguruumi sellel tasandil on aprilli jooksul olnud ennekõike vastase side- ja mehitamata süsteemid, nende stardiplatvormid, aga ka kaudtulevahendid ja tagalafunktsioone täitvad elemendid, sealhulgas erinevad laokompleksid," ütles Kaju.

Ukraina suudab mõjutada vastast järjest sügavamal tema poolt kontrollitaval territooriumil ja seetõttu püsivad Vene relvajõudude kaotused ööpäevas 1100 sõduri kandis, lisas ta. Kaotused hõlmavad nii hukkunuid kui ka vigastatuid.

"Oluline on see, et need kaotused tekivad suures osas juba enne, kui vastane jõuab kontaktjooneni," ütles Kaju.

Hoolimata sellest, et lahingkontaktide arv oli kõrge ka möödunud nädalal (umbes 170 kontakti ööpäevas), ei ole Venemaa saavutanud edu üheski operatsioonisuunas, lisas ta.