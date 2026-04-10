Taani võimukõnelused: mõõdukad esitasid ultimaatumi

Taani välisminister ja mõõdukate erakonna juht Lars Løkke Rasmussen teatas, et peab peaminister Mette Frederikseniga valitsuse moodustamise üle läbirääkimisi vaid juhul, kui viimane alustab kõnelusi uue koalitsiooni loomiseks paremtsentristlike parteidega.

Frederikseni juhitud Taani sotsiaaldemokraadid saavutasid viimastel parlamendivalimistel küll esikoha, kuid tegid oma viimase 120 aasta nõrgima tulemuse ning vasakpoolsel blokil ei õnnestunud saavutada parlamendis enamust.

Rasmusseni juhitud tsentristlik mõõdukate erakond sai 14 kohaga kaalukeeleks. Enamusvalitsuse moodustamiseks vajab Frederiksen nüüd Rasmusseni partei toetust.

Rasmussen kutsus nüüd kaasama paremtsentristlikud parteid võimukõnelustesse.

"Me ei osale edasistel kohtumistel Frederikseniga, kui ta ei võta seda palvet tõsiselt," ütles Rasmussen.

Rasmussen soovib nüüd, et Frederiksen paneks vasaktsentristliku valitsuse idee pausile ja istuks maha paremtsentristliku Venstre partei juhi Troels Lund Poulseniga. Viimane kandideeris viimastel valimistel samuti peaministriks.

Poulsen võttis reedel Rasmusseniga ühendust, et arutada majanduspoliitilise koostöö võimalust. Taani analüütikud leiavad, et see oli üks peamisi põhjuseid, miks Rasmussen avaldab Frederiksenile survet, et viimane lõpetaks kõnelused vasakpoolse blokiga.