Suri Vootele Hansen

Hanseni surmast teatas sotsiaalmeedias erakond Isamaa.

1962. aasta 19. jaanuaril sündinud Vootele Hansen lõpetas 1980. aastal Tallinna 17. Keskkooli ja 1985. aastal Tartu Riikliku Ülikooli geograafiateaduskonna.

Ta töötas aastatel 1985 kuni 1990 Rakendusgeofüüsika Instituudis ja 1990 kuni 1992 Tallinna Tehnikaülikoolis.

Hansen oli aastatel 1992 kuni 1994 VII riigikogu koosseisu liige, aastatel 1994 kuni 1995 keskkonnaminister ning samuti kuulus riigikogu VIII ja IX koosseisu. Hiljem töötas ta Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpetajana.

Ta oli ka Eesti Kodanike Peakomitee ja Eesti Kongressi liige.

Aastatel 1988 kuni 1992 oli Hansen Eesti Kristlik-Demokraatliku Liidu, 1992 kuni 1994 toonase Rahvusliku Koonderakonna "Isamaa", 1994 kuni 1998 Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakonna, aastast 1999 toonase Rahvaerakonna Mõõdukad (hilisem Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning alates aastast 2020 Isamaa liige.

Hansen oli Eesti Üliõpilaste Seltsi liige, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige, Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige, Eesti Reservohvitseride Kogu liige ning Kaitseliidu liige. Samuti kuulus ta Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Toompea Kaarli koguduse juhatusse ning hiljem oli ka selle esimees. Ta oli ka EELK Misjonikeskuse nõukogu esimees.

2001. aastal sai ta president Lennart Merilt Riigivapi V klassi teenetemärgi.