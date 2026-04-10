Suri Vootele Hansen

Vootele Hansen.
Vootele Hansen. Autor/allikas: SCANPIX/POSTIMEES
Suri endine minister ja mitmesse riigikogu koosseisu kuulunud Vootele Hansen.

Hanseni surmast teatas sotsiaalmeedias erakond Isamaa.

1962. aasta 19. jaanuaril sündinud Vootele Hansen lõpetas 1980. aastal Tallinna 17. Keskkooli ja 1985. aastal Tartu Riikliku Ülikooli geograafiateaduskonna.

Ta töötas aastatel 1985 kuni 1990 Rakendusgeofüüsika Instituudis ja 1990 kuni 1992 Tallinna Tehnikaülikoolis.

Hansen oli aastatel 1992 kuni 1994 VII riigikogu koosseisu liige, aastatel 1994 kuni 1995 keskkonnaminister ning samuti kuulus riigikogu VIII ja IX koosseisu. Hiljem töötas ta Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpetajana.

Ta oli ka Eesti Kodanike Peakomitee ja Eesti Kongressi liige.

Aastatel 1988 kuni 1992 oli Hansen Eesti Kristlik-Demokraatliku Liidu, 1992 kuni 1994 toonase Rahvusliku Koonderakonna "Isamaa", 1994 kuni 1998 Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakonna, aastast 1999 toonase Rahvaerakonna Mõõdukad (hilisem Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning alates aastast 2020 Isamaa liige.

Hansen oli Eesti Üliõpilaste Seltsi liige, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige, Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige, Eesti Reservohvitseride Kogu liige ning Kaitseliidu liige. Samuti kuulus ta Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Toompea Kaarli koguduse juhatusse ning hiljem oli ka selle esimees. Ta oli ka EELK Misjonikeskuse nõukogu esimees.

2001. aastal sai ta president Lennart Merilt Riigivapi V klassi teenetemärgi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

21:14

Viipekeelsed uudised

21:08

Avalik sektor peab üha tihemini tegelema tehisaru koostatud pöördumistega

21:03

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

20:28

Suri Vootele Hansen

20:27

Selver x TalTech läks kodupubliku ees pronksiseeriat juhtima

20:14

Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel Uuendatud

20:09

Eesti jäähokikoondis alustas uudset 3x3 turniiri võidu ja kaotusega

19:47

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

19:38

Trump ähvardas kõneluste nurjumise korral Iraani uute rünnakutega

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.04

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

20:14

Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel Uuendatud

04:32

Petturid saatsid riigiametitele õngitsuskirju tuntud mõttekoja nime alt

09.04

HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

09.04

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole Uuendatud

09.04

Tartu linna ja selle ümbrusesse võib tulla rangemate reeglitega õhuruum

08:47

Briti merevägi on Starmeri lubadusest hoolimata hoidunud Vene varilaevastiku takistamisest

09.04

Sõja 1506. päev: Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

06:33

Tallinna linnavalitsus sai viimaks Telliskivi detailplaneeringu valmis

09.04

President Karise sõnavõtt tekitas poliitikute seas erimeelsusi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:03

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

20:27

Selver x TalTech läks kodupubliku ees pronksiseeriat juhtima

20:09

Eesti jäähokikoondis alustas uudset 3x3 turniiri võidu ja kaotusega

19:47

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

loe: kultuur

18:54

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

17:15

Ülekanne lõppenud: TMW noortefestivali vestlus "AI tuli appi ja nüüd on appi-appi!"

17:08

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

16:40

Arvustus. Eesti oma PinkPantheress sulatab kokku julgelt isepäise hüpertantsupopi monumendi

loe: eeter

18:08

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Pluuto

13:31

Merike Estna viitab Veneetsia biennaalil naiskunstnike varjatud loomingule

12:04

Tartu koolipoisid teenivad raha taarakulleritena

09.04

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

17:50

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

17:40

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

15:35

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

15:20

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

14:50

Eesti Energia loovutas Uus-Kiviõli kaevevälja VKG-le

12:55

Uuring: ligi viiendiku funktsionaalse lugemisoskuse tase on madal

12:40

Zelenski: USA peaks täielikult taastama sanktsioonid Vene naftale

12:35

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 13 kraadini

12:20

Raadiouudised (10.04.2026 12:00:00)

