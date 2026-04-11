Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

Foto: Riigilaevastik
Hanke Eesti uue parvlaeva ehitamiseks võitis Poola laevatehas, mis peaks elektril töötava laeva valmis ehitama 2028. aasta lõpuks. Seejärel hakkab laev sõitma Virtsu-Kuivastu liinil.

Riigihanke uue elektrilise parvlaeva ehitamiseks võitis Poola laevatehas CRIST S.A, mis valmistab praami Eesti jaoks spetsiaalselt kavandatud projekti järgi. Laev tuleb väiksem kui praegused mandri ja Saaremaa vahelist liini teenindavad Tõll ja Piret ja hakkab mahutama 380 reisijat, 110 autot või kaheksa veoautot. Tuleb ka restoran.

Parvlaev hakkab sõitma nii peamiselt kaldalt laetava ja akudesse salvestatava elektriga kui ka diisliga.

TS Laevad plaanib uue laeva kasutusse võtta ühena põhilaevadest.

"Ja see laev saabki hakata sõitma ainult Virtsu ja Kuivastu vahel ehk mandrilt Muhumaale. Ainuke koht, kuhu tuleb elektrilaeva laadimiseks vastav kaldataristu, on sellele liinile. Hiiumaa liinil selle laevaga sõita ei saa," lausus TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer.

Hanke tulemusel läheb laev maksma 50 miljonit eurot, mis on kaheksa miljonit enam kui esialgselt plaanitud.

"Läbirääkimistega hange oli väga õige vorm, et heale tulemusele jõuda. Räägiti läbi nelja laevaehitajaga, kellest päris viimased pakkumised, kus kõik tingimused meie tahtmistele vastasid, tegi kaks pakkujat. Eks tulemus näitabki Euroopa laevaehitusturu olukorda – nüüd, kus on tulnud sõjalaevade ehituse tahtmist juurde ja materjalid on kallimaks läinud, siis see on väga hea tulemus," ütles taristuminister Kuldar Leis.

Küsimusi on juba tekitanud uue parvlaeva madalam jääklass.

"Jääklass oli teadlik otsus. Üks B on piisav, see on kuni 60 sentimeetrit jääd. Kui oleks veel kangem (klass) olnud, siis oleks ka laev olnud oluliselt raskem ja enamiku ajast sõidaks vähem ökonoomsemalt. Kuna see on pidevalt trassil sõitev laev ja üle 60-sentimeetrist jääd on meil ikkagi üliharva, siis ei ole probleemi," lausus Leis.

Samas läheb kõrgema jääklassiga parvlaev Piret pühapäeva õhtul remonti, sest läbivaatusel selgus, et talvistes jääoludes on sel kannatada saanud sõukruvi kaks laba.

"Kindlasti olukord paremaks selles osas ei lähe, kui täna on. See (uus parvlaev) on tõesti nõrgema jääklassiga ja tänavune talv näitas seda, kui oluline on laevadel jääklass. Kui selline talv tuleb, siis me pigem eelistaks sõita oma tänaste põhilaevadega," nentis Randveer.

Uus parvlaev peaks valmis saama 2028. aasta lõpuks. Et parvlaev Regula veel kaks lisa-aastat vastu peaks, tehakse sellele järgmise aasta algul korralik remont.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Loetumad uudised

06:11

Kuu orbiidil käinud Artemis II missioon naasis Maale

15:55

Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest Uuendatud

21:15

Ukraina rinnetel peaks hakkama kehtima ülestõusmispüha relvarahu Uuendatud

07:00

Mereväe ülem: hoidume Vene varilaevastiku aluste kinnipidamisest

10.04

Suri Vootele Hansen

19:48

Trumpi sõnul alustab USA Hormuzi väina puhastamist Uuendatud

09:05

Eesti ostab veel kolm HIMARS raketiheitjat ning laskemoona

09:31

CNN: Hiina plaanib Iraanile õhutõrjerelvade tarnimist

15:41

Valge Maja avaldas Washingtoni plaanitava triumfikaare joonised

10.04

Sõja 1507. päev: rünnakud Vene naftataristule muudavad kõnelusi Uuendatud

