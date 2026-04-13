OPEC-i naftatootmine vähenes märtsis ligi veerandi võrra

Hormuzi väina sulgemine kahjustas Pärsia lahe riikide eksporti ning OPEC-i andmed näitavad, et kartelli liikmed tootsid märtsis 27 protsenti vähem naftat kui veebruaris.

OPEC teatas tootmise vähenemisest oma 92-leheküljelises dokumendis, milles ei mainitud otseselt konflikti Lähis-Idas. Selle asemel viitas naftakartell geopoliitilistele arengutele, mida tuleb tähelepanelikult jälgida, vahendas Financial Times.

Iraani oht Hormuzi väina kaudu toimuvale laevaliiklusele piiras mitme OPEC-i liikme naftaekspordi võimalusi. Umbes 70 protsenti OPEC-i toodangust pärineb tavaliselt Saudi Araabiast, AÜE-st, Iraagist ja Kuveidist.

Esmaspäeval avaldatud andmed näitavad, et OPEC-i suurim tootja Saudi Araabia tootis märtsis 7,8 miljonit barrelit päevas, mis on 23 protsenti vähem kui veebruaris. Saudid suutsid naftat eksportida oma Punase mere sadamatest, mida teenindab üleriigiline torujuhtmestik.

AÜE järgis sarnast strateegiat, laiendades oma eksporti Omaani lahe ääres asuva Fujairah' sadama kaudu. AÜE toodang vähenes samal ajal ligi 45 protsenti. Iraagi toodang vähenes 2,6 miljoni barreli võrra ehk 61 protsenti.