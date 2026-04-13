Elvas kukutasid isamaalased enda valitud vallavanema

Abeli umbusaldamist toetasid 14 volinikku. Üks volinik jäi erapooletuks ning teised kohal viibinud volinikud ei osalenud.

Kümmekond Isamaa saadikut otsustasid umbusaldada enda ametisse nimetatud Elva vallavanemat koostöö mitte sujumise ja koalitsioonileppe mitte täitmise tõttu. Põhiline etteheide puudutas kuueklassilise Palupera kooli üheksaklassiliseks muutmist, mis vallavanema sõnul ei olnud võimalik.

"Vallavanem ei ole täitnud kohustusi, mis ta ametisse astudes võttis. Koalitsioonileping Elva vallas on ambitsioonikas, lähtudes Elva valla ootustest. Karin Abel ei ole kahjuks algatanud erinevaid protsesse nende tegevuste korraldamiseks ning ei ole esitanud ka sellist realistlikku kava, kuidas ja millal erinevate hangeteni jõutakse," lausus Elva volikogu liige Liia Kukk (Isamaa) eelmisel nädalal.

Isamaa soovis peale valimiste võitu tuua vallavanemaks kedagi a-poliitilist, kellel oleks erasektori taust ning juhtimisalane kogemus. Karin Abel osutuks veel möödunud aasta lõpus isamaalastele sobivaks kandidaadiks.

Abeli jätkamist toetanud Vahur Jaakma ütles, et umbusaldamise põhjendused on sisutühjad ning kolmanda kooliastme avamine käib vallale üle jõu. Jaakma sõnul oli üllatav, et osa erakonnakaaslasi asusid opositsiooni rolli.

"Palupera kool on tõesti tulnud teravalt esile, sest kui ta koalitsioonilepingusse kirja sai - suhteliselt umbmääraselt - , siis täna on tal hinnasilt küljes. Põhikooli avamine tähendaks nelja aasta jooksul täiendavalt 0,8-0,9 miljonit lisakulu," sõnas Elva abivallavanem Vahur Jaakma (Isamaa) eelmisel nädalal.