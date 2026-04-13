X!

Elvas kukutasid isamaalased enda valitud vallavanema

Elva vallavalitsuse ja volikogu hoone. Autor/allikas: ERR
Elva vallas umbusaldati Isamaa erakonna poolt detsembris ametisse nimetatud vallavanemat Karin Abelit, kes hääletati 14 häälega ametist maha. Uueks vallavanemaks sai Aare Anderson.

Abeli umbusaldamist toetasid 14 volinikku. Üks volinik jäi erapooletuks ning teised kohal viibinud volinikud ei osalenud. 

Kümmekond Isamaa saadikut otsustasid umbusaldada enda ametisse nimetatud Elva vallavanemat koostöö mitte sujumise ja koalitsioonileppe mitte täitmise tõttu. Põhiline etteheide puudutas kuueklassilise Palupera kooli üheksaklassiliseks muutmist, mis vallavanema sõnul ei olnud võimalik.

"Vallavanem ei ole täitnud kohustusi, mis ta ametisse astudes võttis. Koalitsioonileping Elva vallas on ambitsioonikas, lähtudes Elva valla ootustest. Karin Abel ei ole kahjuks algatanud erinevaid protsesse nende tegevuste korraldamiseks ning ei ole esitanud ka sellist realistlikku kava, kuidas ja millal erinevate hangeteni jõutakse," lausus Elva volikogu liige Liia Kukk (Isamaa) eelmisel nädalal.

Isamaa soovis peale valimiste võitu tuua vallavanemaks kedagi a-poliitilist, kellel oleks erasektori taust ning juhtimisalane kogemus. Karin Abel osutuks veel möödunud aasta lõpus isamaalastele sobivaks kandidaadiks.

Abeli jätkamist toetanud Vahur Jaakma ütles, et umbusaldamise põhjendused on sisutühjad ning kolmanda kooliastme avamine käib vallale üle jõu. Jaakma sõnul oli üllatav, et osa erakonnakaaslasi asusid opositsiooni rolli.

"Palupera kool on tõesti tulnud teravalt esile, sest kui ta koalitsioonilepingusse kirja sai - suhteliselt umbmääraselt - , siis täna on tal hinnasilt küljes. Põhikooli avamine tähendaks nelja aasta jooksul täiendavalt 0,8-0,9 miljonit lisakulu," sõnas Elva abivallavanem Vahur Jaakma (Isamaa) eelmisel nädalal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo