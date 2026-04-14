Oluline Vene-Ukraina sõjas teisipäeval, 14. aprillil kell :

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades

Ukraina võitis esmakordselt lahingu Venemaaga peetavas täiemahulises sõjas ainult mehitamata süsteeme kasutades, teatas president Volodõmõr Zelenski.

"Esimest korda selle sõja ajaloos võeti vaenlase positsioon üle eranditult mehitamata platvormide - maapealsete robotsüsteemide ja droonide abil. Okupandid alistusid ning see operatsioon viidi läbi jalaväe osaluseta ja meiepoolsete kaotusteta," rääkis Zelenski esmaspäeva õhtul tehtud pöördumises.

Ta ei täpsustanud, kus või millal täpselt selline lahing toimus ega ka seda, millisel maastikul see peeti.

Küll aga märkis Zelenski, et viimase kolme kuu jooksul on robotsüsteemidega rindel läbi viidud üle 22 000 missiooni, säästes sellega Ukraina sõdurite elusid.

‼️ ZELENSKYY: For the first time in the war, an enemy position was captured entirely by ground robotic systems and drones - without any infantry. A robot entered the most dangerous zones instead of a soldier and took the positions.



"Ratel, Termite, Ardal, Lynx, Zmiy, Protector, Volya ja teised Ukraina kaitsetööstusüksused viisid rindel kõigest kolme kuu jooksul läbi rohkem kui 22 000 missiooni. Teisisõnu, elusid säästeti üle 22 000 korra. Kõige ohtlikumatesse tsoonidesse läks sõduri asemel robot," rääkis Zelenski oma pöördumises Ukraina kaitsetööstuskompleksi töötajate poole, kelle päeva 13. aprillil Ukraina tähistati.

"Tulevik on juba rindel ja Ukraina loob seda," lisas Ukraina riigipea.

Zelenski sõnul on Ukraina on viimase nelja aasta jooksul üles ehitanud uue kaitsetööstuse.

"Meil on raketid, mehitamata süsteemid, meil on püüdurid, ründe- ja meredroonid, luuresüsteemid, suurtükivägi, laskemoon, soomukid, robotplatvormid ja palju muud. Kõike seda nimetatakse täna tõelise uhkusega Ukraina relvadeks. Selline näeb välja jõud, mis on sepistatud lahingus, valus ja tules. Selline näeb välja kaitse ning tahe vabaduse ja õigluse järele," rääkis Ukraina riigipea.

"Selline näeb välja kvaliteet ja täpsus, meisterlikkus ja kauglöögivõimekus. Selline näeb välja iseseisvus. Tööriistad selle kaitsmiseks. Argumendid meie rahu saavutamiseks," jätkas president.

Zelenski sõnul on kaitsetööstuse töötajate kutsepüha pühendatud neile, kes seda jõudu tugevdavad – Ukraina relvatootjatele ja kõigile kaitsetööstuskompleksi töötajatele.

"Nelja aastaga on Ukraina üles ehitanud uue kaitsetööstuse. Laiaulatusliku, tõhusa ja igas mõttes muljetavaldava. Selle eest tänan kõiki, kes töötavad meie kaitsesektoris, meie relvatööstuses. Au meie relvatootjatele, au meie kaitsetööstusele! Tänan kõiki, kes aitavad! Au Ukrainale!" lausus president.

Ukraina alustab Euroopaga kõnelusi ühise õhutõrjesüsteemi loomiseks

Ukraina alustab juba sel nädalal Euroopa partneritega läbirääkimisi ühise õhutõrjesüsteemi loomise üle, teatas esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

"Juba sel nädalal peame me eurooplastega kõnelusi – läbirääkimisi ühise õhutõrjesüsteemi loomise üle. Olen kindel selles, et kas Ukrainast saab Euroopa julgeolekusüsteemi lahutamatu osa või riskivad mõned Euroopas saada osaks niinimetatud Vene maailmast," hoiatas riigipea.

Zelenski märkis, et Ukraina mitte ainult ei käi muutustega kaasas, vaid on julgeolekutehnoloogiate arendamisel liidrite seas.

Presidendi sõnul usub ta, et Ukraina julgeolekukogemus ja sõjaline ekspertiis on nüüdseks kõige nõutum vara kümnete riikide jaoks üle maailma.

"Kuid me ei ehita partneritega uut koostööd relvade osas nii, nagu tegime seda 1990-ndatel, mil Ukraina relvi ja sõjalisi võimeid müüdi maha nagu mustal reedel. Me ei korralda oma relvade väljamüüki ja me ei tühjenda oma ladusid. Me pakume julgeolekupartnerlust. Sellist, mis on pikaajaline ja Ukrainale kasumlik," seletas Ukraina president.

Riigipea märkis, et Ukraina asjatundjad ja püüdurdroonid tegutsevad juba Lähis-Idas ja Pärsia lahe riikides ning et Ukraina loob tugevat, integreeritud õhutõrjesüsteemi, mis koosneb mitmest komponendist.

"Saudi Araabial, Araabia Ühendemiraatidel ja Kataril on oma õhutõrjesüsteemid ballistiliste ja muude rakettide vastu. Kuid kombineerituna meie sõjalise ekspertiisiga on neil lahendused Shahedide vastu kaitsmiseks, selle ohu tuvastamiseks ja laiaulatuslikuks reageerimiseks. Radarite katvus, vajalikud elektroonilise sõjapidamise süsteemid, side õhutõrjekomponentide vahel ja reaalne püüdmine – Ukraina on võimeline seda kõike tegema. Suhtleme selles osas ka Kuveidi, Omaani, Türgi ja Süüriaga," seletas Zelenski.

President märkis, et Aasia ja Aafrika riigid tunnevad huvi Ukraina kogemuse vastu.

Riigipea juhtis tähelepanu ka sellele, et Ukrainal on kogemusi ka merejulgeoleku tagamisel, mis on objektiivselt kõige värskemad maailmas.

"Keegi teine ei ole läbi viinud selliseid missioone nagu ukrainlased Mustal merel. Kui räägitakse julgeolekust Hormuzi väinas, siis on see tihtipeale vaid teoreetiline jutt. Need, kes selliseid arutelusid peavad, ei ole ise sarnaseid operatsioone läbi viinud. Ukrainlased on. Me oleme võidelnud vaenlase laevastike, õhulöökide ja meremiinidega – me oleme selle kõik läbi teinud," nentis Zelenski.

President ütles, et kui partnerid pakuvad Ukrainale võrdset koostööd, siis saab Ukraina aidata.

"Meie meredroonid Sea Baby, Magura ja Sargan on paljudele tuntud ja see on samuti osa meie Ukraina ekspordiportfellist. Täpselt nagu meie suurtükivägi, mida toodame Euroopas kõige suuremas mahus. Täpselt nagu meie mürsud, mida on nüüd üha rohkem. Täpselt nagu meie soomus. Soomus, mis muutub iga aastaga tõhusamaks. Kõike seda pakub meie kaitsetööstus – meie kaitsjad, meie Ukraina relvatootjad," jätkas riigipea.

Zelenski on veendunud, et Ukraina on globaalne jõu ja julgeoleku tootja.

"See on nii ja nii see ka jääb," rõhutas riigipea.

"Midagi sellest ei tee Ukraina kingitusena. Pikaajalised julgeolekukokkulepped Lähis-Idas pakuvad meie riigile igal aastal rahastust. Need on kütus, mida Ukraina globaalse ebastabiilsuse keskel vajab. See hõlmab ka seda tüüpi relvi, millest meil on puudus, kuid mis on meie partneritel olemas. Me toetame neid, kes toetavad meid ja me töötame selle nimel, et muuta kõik tugevamaks," ütles president.