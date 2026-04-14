Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades

Ukraina lahingurobotid. Autor/allikas: SCANPIX / DevDroid / Cover Images
Ukraina võitis esmakordselt lahingu Venemaaga peetavas täiemahulises sõjas ainult mehitamata süsteeme kasutades, teatas president Volodõmõr Zelenski.

- Ukraina alustab Euroopaga kõnelusi ühise õhutõrjesüsteemi loomiseks;

"Esimest korda selle sõja ajaloos võeti vaenlase positsioon üle eranditult mehitamata platvormide - maapealsete robotsüsteemide ja droonide abil. Okupandid alistusid ning see operatsioon viidi läbi jalaväe osaluseta ja meiepoolsete kaotusteta," rääkis Zelenski esmaspäeva õhtul tehtud pöördumises.

Ta ei täpsustanud, kus või millal täpselt selline lahing toimus ega ka seda, millisel maastikul see peeti.

Küll aga märkis Zelenski, et viimase kolme kuu jooksul on robotsüsteemidega rindel läbi viidud üle 22 000 missiooni, säästes sellega Ukraina sõdurite elusid.

"Ratel, Termite, Ardal, Lynx, Zmiy, Protector, Volya ja teised Ukraina kaitsetööstusüksused viisid rindel kõigest kolme kuu jooksul läbi rohkem kui 22 000 missiooni. Teisisõnu, elusid säästeti üle 22 000 korra. Kõige ohtlikumatesse tsoonidesse läks sõduri asemel robot," rääkis Zelenski oma pöördumises Ukraina kaitsetööstuskompleksi töötajate poole, kelle päeva 13. aprillil Ukraina tähistati.

"Tulevik on juba rindel ja Ukraina loob seda," lisas Ukraina riigipea.

Zelenski sõnul on Ukraina on viimase nelja aasta jooksul üles ehitanud uue kaitsetööstuse.

"Meil on raketid, mehitamata süsteemid, meil on püüdurid, ründe- ja meredroonid, luuresüsteemid, suurtükivägi, laskemoon, soomukid, robotplatvormid ja palju muud. Kõike seda nimetatakse täna tõelise uhkusega Ukraina relvadeks. Selline näeb välja jõud, mis on sepistatud lahingus, valus ja tules. Selline näeb välja kaitse ning tahe vabaduse ja õigluse järele," rääkis Ukraina riigipea.

"Selline näeb välja kvaliteet ja täpsus, meisterlikkus ja kauglöögivõimekus. Selline näeb välja iseseisvus. Tööriistad selle kaitsmiseks. Argumendid meie rahu saavutamiseks," jätkas president.

Zelenski sõnul on kaitsetööstuse töötajate kutsepüha pühendatud neile, kes seda jõudu tugevdavad – Ukraina relvatootjatele ja kõigile kaitsetööstuskompleksi töötajatele.

"Nelja aastaga on Ukraina üles ehitanud uue kaitsetööstuse. Laiaulatusliku, tõhusa ja igas mõttes muljetavaldava. Selle eest tänan kõiki, kes töötavad meie kaitsesektoris, meie relvatööstuses. Au meie relvatootjatele, au meie kaitsetööstusele! Tänan kõiki, kes aitavad! Au Ukrainale!" lausus president.

Ukraina alustab Euroopaga kõnelusi ühise õhutõrjesüsteemi loomiseks

Ukraina alustab juba sel nädalal Euroopa partneritega läbirääkimisi ühise õhutõrjesüsteemi loomise üle, teatas esmaspäeval president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

"Juba sel nädalal peame me eurooplastega kõnelusi – läbirääkimisi ühise õhutõrjesüsteemi loomise üle. Olen kindel selles, et kas Ukrainast saab Euroopa julgeolekusüsteemi lahutamatu osa või riskivad mõned Euroopas saada osaks niinimetatud Vene maailmast," hoiatas riigipea.

Zelenski märkis, et Ukraina mitte ainult ei käi muutustega kaasas, vaid on julgeolekutehnoloogiate arendamisel liidrite seas.

Presidendi sõnul usub ta, et Ukraina julgeolekukogemus ja sõjaline ekspertiis on nüüdseks kõige nõutum vara kümnete riikide jaoks üle maailma.

"Kuid me ei ehita partneritega uut koostööd relvade osas nii, nagu tegime seda 1990-ndatel, mil Ukraina relvi ja sõjalisi võimeid müüdi maha nagu mustal reedel. Me ei korralda oma relvade väljamüüki ja me ei tühjenda oma ladusid. Me pakume julgeolekupartnerlust. Sellist, mis on pikaajaline ja Ukrainale kasumlik," seletas Ukraina president.

Riigipea märkis, et Ukraina asjatundjad ja püüdurdroonid tegutsevad juba Lähis-Idas ja Pärsia lahe riikides ning et Ukraina loob tugevat, integreeritud õhutõrjesüsteemi, mis koosneb mitmest komponendist.

"Saudi Araabial, Araabia Ühendemiraatidel ja Kataril on oma õhutõrjesüsteemid ballistiliste ja muude rakettide vastu. Kuid kombineerituna meie sõjalise ekspertiisiga on neil lahendused Shahedide vastu kaitsmiseks, selle ohu tuvastamiseks ja laiaulatuslikuks reageerimiseks. Radarite katvus, vajalikud elektroonilise sõjapidamise süsteemid, side õhutõrjekomponentide vahel ja reaalne püüdmine – Ukraina on võimeline seda kõike tegema. Suhtleme selles osas ka Kuveidi, Omaani, Türgi ja Süüriaga," seletas Zelenski.

President märkis, et Aasia ja Aafrika riigid tunnevad huvi Ukraina kogemuse vastu.

Riigipea juhtis tähelepanu ka sellele, et Ukrainal on kogemusi ka merejulgeoleku tagamisel, mis on objektiivselt kõige värskemad maailmas.

"Keegi teine ei ole läbi viinud selliseid missioone nagu ukrainlased Mustal merel. Kui räägitakse julgeolekust Hormuzi väinas, siis on see tihtipeale vaid teoreetiline jutt. Need, kes selliseid arutelusid peavad, ei ole ise sarnaseid operatsioone läbi viinud. Ukrainlased on. Me oleme võidelnud vaenlase laevastike, õhulöökide ja meremiinidega – me oleme selle kõik läbi teinud," nentis Zelenski.

President ütles, et kui partnerid pakuvad Ukrainale võrdset koostööd, siis saab Ukraina aidata.

"Meie meredroonid Sea Baby, Magura ja Sargan on paljudele tuntud ja see on samuti osa meie Ukraina ekspordiportfellist. Täpselt nagu meie suurtükivägi, mida toodame Euroopas kõige suuremas mahus. Täpselt nagu meie mürsud, mida on nüüd üha rohkem. Täpselt nagu meie soomus. Soomus, mis muutub iga aastaga tõhusamaks. Kõike seda pakub meie kaitsetööstus – meie kaitsjad, meie Ukraina relvatootjad," jätkas riigipea.

Zelenski on veendunud, et Ukraina on globaalne jõu ja julgeoleku tootja.

"See on nii ja nii see ka jääb," rõhutas riigipea.

"Midagi sellest ei tee Ukraina kingitusena. Pikaajalised julgeolekukokkulepped Lähis-Idas pakuvad meie riigile igal aastal rahastust. Need on kütus, mida Ukraina globaalse ebastabiilsuse keskel vajab. See hõlmab ka seda tüüpi relvi, millest meil on puudus, kuid mis on meie partneritel olemas. Me toetame neid, kes toetavad meid ja me töötame selle nimel, et muuta kõik tugevamaks," ütles president.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

viimased uudised

06:20

Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

05:47

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades

04:40

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

13.04

Welco jätkab esiliigas täiseduga

13.04

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

13.04

Elvas kukutasid isamaalased enda valitud vallavanema

13.04

Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

13.04

"Välisilm": Magyarilt oodatakse liitlassuhete taastamist Euroopas

13.04

ERR USA-s: Iraani sõja tõttu on Trumpi toetus suure surve all

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.04

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

13.04

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

13.04

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

13.04

Sõja 1510. päev: Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale Uuendatud

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

13.04

Pruunsild ja Linnamäe tegid Isamaale suurannetused

13.04

Läti luure: Venemaa tunnistab sisemiselt lääne sanktsioonide tekitatud suuri kahjusid

13.04

Ungari valimiste võitjad ja kaotajad

13.04

Kapo: Eesti kristlikku õigeusu kirikut juhitakse endiselt Moskvast

13.04

Kapo hoiatab pöördukse efekti eest riigikaitse ametikohtade puhul Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13.04

Welco jätkab esiliigas täiseduga

13.04

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

13.04

Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

loe: kultuur

13.04

Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

13.04

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

13.04

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

13.04

Keeleminutid. Üks õnnetooja mardikas

loe: eeter

13.04

Jaagup Tuisk: koolikiusamine võttis minult esinemistuhina

13.04

"Impulssi" juhib lähiajal vaid Joosep Värk

13.04

"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

Raadiouudised

13.04

Euroopa Liidus loodetakse, et Peter Magyari võit aitab taastada Euroopa ühtsuse

13.04

Esietendus Ekspeditsiooni uus tükk "Kuni nad surnud ei ole, elavad nad igavesti"

13.04

Sanktsioonid mõjutavad Venemaa majandust tuntavalt

13.04

Päevakaja (13.04.2026 18:00:00)

13.04

Erakonnaseaduse muutmine on saanud riigikogus taas hoo sisse

13.04

Spetsialistid said väljaõppe, et tuua haridusest ja tööelust kõrvale jäänud noored süsteemi tagasi

13.04

Riigikogu valmistub võtma saadikupuutumatust Tõnis Möldrilt

13.04

Raadiouudised (13.04.2026 15:00:00)

13.04

Õpetajatel napib teadmisi õpetamaks lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel

13.04

Ilm läheb pidevalt veidi soojemaks

