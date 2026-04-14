Narva poliitikud kaebasid üksteise peale prokuratuuri ja kaposse

Narva linnavolikogu 30. novembri istung. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov saatis 8. aprillil prokuratuurile kaebuse volikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini ja aseesimehe Jana Kondrašova peale, kahtlustades neid omastamises. Stalnuhhin omakorda tegi keskerakondlaste kohta kuriteoteate kaitsepolitseiametile.

Jevgrafov kaebuse detaile ei avalikusta, nentides aga ajakirjandusele saadetud teates, et etteheiteid Stalnuhhinile on Keskerakonnal veel rohkem.

Narva endise linnapea Jaan Tootsi sõnul tegi Stalnuhhin seepeale 13. aprillil vastukäiguna kaebuse kaitsepolitseiametile. Ka selle kaebuse sisu Keskerakond ei ava, kinnitades vaid, et selle sisu on läbinisti vale. "Saadame omapoolsed selgitused otse kaitsepolitseiametile," täpsustas Toots.

Toots lisas, et Stalnuhhin on juba mõnda aega tegelenud poliitilise kauplemisega endale töötasu kinnitamise nimel.

Stalnuhhin valiti Narva linnavolikogu esimeheks ja Kondrašova volikogu aseesimeheks eelmise aasta 2. detsembril, kuid volikogu ei ole neile tasu määramist toetanud.

Stalnuhhini kaebus kaitsepolitseile

Stalnuhhin kirjutas avalduses kaitsepolitseile, et esitab kuriteoteate asjaolude kohta, mis tema hinnangul viitavad võimalikule korruptsioonikuriteole Narva linnavolikogu esimehe töötasu küsimuse sidumisel tema ametiseisundi kasutamisega.

Avalduses tõi Stalnuhhin ära järgmised faktilised asjaolud. Mullu 2. detsembril valiti ta Narva linnavolikogu esimeheks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt võib volikogu esimehe ametikoht volikogu otsusel olla palgaline. Pärast Stalnuhhini valimist volikogu esimeheks oli talle töötasu määramine volikogu päevakorras vähemalt neljal korral. Ühegi selle küsimuse arutelus ega hääletamisel Stalnuhhin ei osalenud.

25. märtsi hommikul helistanud Stalnuhhinile üks Eesti tuntud ettevõtja (nime Stalnuhhin avalduses ei maini – toim.) ning teatas, et Narva volikogu liige Jaan Toots soovib temaga kohtuda. Sama päeva pärastlõunal saabusidki mainitud ettevõtja ja Toots Stalnuhhini kabinetti.

"Sellel kohtumisel tegi Jaan Toots mulle ettepaneku, mille sisu oli järgmine: opositsioon kinnitab mulle töötasu, kui ma kuulutan välja ja viin nädalase vahega läbi kaks linnavolikogu istungit, kus Keskerakonna fraktsioon koos Plaan B saadikute gruppiga saavad esitada umbusaldused Narva linnapea Katri Raigile ning linnavolikogu esimehele ja aseesimehele esimesel istungil ning hääletada need teisel istungil," seisab Stalnuhhini avalduses.

Stalnuhhin enda kinnitusel keeldus sellest ettepanekust.

2. aprillil saabus Stalnuhhini kabinetti Jevgrafov, kes olevat sisuliselt korranud sama ettepanekut. Stalnuhhin keeldunud taas.

Stalnuhhin soovib, et kaitsepolitsei kontrolliks, kas mõne ülalmainitud isiku roll võis seisneda pistise või altkäemaksu vahendamises. Samuti peab ta põhjendatuks kontrollida, kas kirjeldatud asjaolud võivad viidata mõjuvõimuga kauplemise tunnustele.

Narva fraktsiooni Respekt kuulunud Ivan Egorov teatas märtsis ERR-i venekeelses saates "Otse uudistemajast", et liitub valmisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss, mis ühtlasi tähendas, et Narva senise võimuliidu kukutamiseks oli tekkinud vajalik häälteenamus.

Stalnuhhin tühistas aga seejärel volikogu korralise istungi toimumise, kus opositsioon plaanis avaldada umbusaldust Stalnuhhinile endale ja linnapea Katri Raigile, ning määras uueks volikogu istungi ajaks 23. aprilli.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:59

Hormuzi väina blokaad peaks suurendama USA naftaeksporti ja tõstma hindu tanklates

10:54

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust

10:35

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

10:20

Politsei tabas Tartus hulga kergliikurite reeglite rikkujaid

10:19

Urmas Paet: lootused EL-i kiirest laienemisest ei tohi muutuda pettumuseks

10:19

Priit Põldma: otsime teatrist kinnitust, et väikese rahva seast on võrsunud suuri inimesi

10:15

Norra rahvusmuuseumis esietendub Maria Metsalu uuslavastus

10:02

Hiina riiklik direktiiv viib õppetöö tehisaru valvsa silma alla

10:00

Euroopa Liit plaanib samme energiakriisi leevendamiseks

10:00

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.04

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

13.04

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

13.04

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

09:47

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

06:20

Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

13.04

USA alustas Hormuzi väina blokeerimist

13.04

Prantsuse saatkond palub üle vaadata Patarei vanglasse tuleva muuseumi nime

13.04

Läti luure: Venemaa tunnistab sisemiselt lääne sanktsioonide tekitatud suuri kahjusid

13.04

Kapo: Eesti kristlikku õigeusu kirikut juhitakse endiselt Moskvast

ilmateade

loe: sport

10:35

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

09:25

Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

08:59

Soomer osaleb nädalavahetusel kestvussõidu MM-sarja avaetapil

08:09

"Võimlas" räägitakse golfist, rattaspordist ja kodustest võistkonnaaladest

loe: kultuur

10:19

Priit Põldma: otsime teatrist kinnitust, et väikese rahva seast on võrsunud suuri inimesi

10:15

Norra rahvusmuuseumis esietendub Maria Metsalu uuslavastus

09:02

Ulman ja Feldmanis filmist "Ulja": tüüpilist spordifilmi me teha ei tahtnud

13.04

Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

loe: eeter

09:44

Vaarik Levila presidendiotsingutest: see ei ole tsirkus

09:14

Toidublogija: kõige populaarsem on frikadellisupi retsept

09:02

Ulman ja Feldmanis filmist "Ulja": tüüpilist spordifilmi me teha ei tahtnud

13.04

Jaagup Tuisk: koolikiusamine võttis minult esinemistuhina

Raadiouudised

09:55

Õhutemperatuur tõuseb kuni 16 kraadini

09:35

Raadiouudised (14.04.2026 09:00:00)

13.04

Euroopa Liidus loodetakse, et Peter Magyari võit aitab taastada Euroopa ühtsuse

13.04

Esietendus Ekspeditsiooni uus tükk "Kuni nad surnud ei ole, elavad nad igavesti"

13.04

Sanktsioonid mõjutavad Venemaa majandust tuntavalt

13.04

Päevakaja (13.04.2026 18:00:00)

13.04

Erakonnaseaduse muutmine on saanud riigikogus taas hoo sisse

13.04

Spetsialistid said väljaõppe, et tuua haridusest ja tööelust kõrvale jäänud noored süsteemi tagasi

13.04

Riigikogu valmistub võtma saadikupuutumatust Tõnis Möldrilt

13.04

Raadiouudised (13.04.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo