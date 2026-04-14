Narva poliitikud kaebasid üksteise peale prokuratuuri ja kaposse

Jevgrafov kaebuse detaile ei avalikusta, nentides aga ajakirjandusele saadetud teates, et etteheiteid Stalnuhhinile on Keskerakonnal veel rohkem.

Narva endise linnapea Jaan Tootsi sõnul tegi Stalnuhhin seepeale 13. aprillil vastukäiguna kaebuse kaitsepolitseiametile. Ka selle kaebuse sisu Keskerakond ei ava, kinnitades vaid, et selle sisu on läbinisti vale. "Saadame omapoolsed selgitused otse kaitsepolitseiametile," täpsustas Toots.

Toots lisas, et Stalnuhhin on juba mõnda aega tegelenud poliitilise kauplemisega endale töötasu kinnitamise nimel.

Narva linnavolikogu 30. novembri istung. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR

Stalnuhhin valiti Narva linnavolikogu esimeheks ja Kondrašova volikogu aseesimeheks eelmise aasta 2. detsembril, kuid volikogu ei ole neile tasu määramist toetanud.

Stalnuhhini kaebus kaitsepolitseile

Stalnuhhin kirjutas avalduses kaitsepolitseile, et esitab kuriteoteate asjaolude kohta, mis tema hinnangul viitavad võimalikule korruptsioonikuriteole Narva linnavolikogu esimehe töötasu küsimuse sidumisel tema ametiseisundi kasutamisega.

Avalduses tõi Stalnuhhin ära järgmised faktilised asjaolud. Mullu 2. detsembril valiti ta Narva linnavolikogu esimeheks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt võib volikogu esimehe ametikoht volikogu otsusel olla palgaline. Pärast Stalnuhhini valimist volikogu esimeheks oli talle töötasu määramine volikogu päevakorras vähemalt neljal korral. Ühegi selle küsimuse arutelus ega hääletamisel Stalnuhhin ei osalenud.

25. märtsi hommikul helistanud Stalnuhhinile üks Eesti tuntud ettevõtja (nime Stalnuhhin avalduses ei maini – toim.) ning teatas, et Narva volikogu liige Jaan Toots soovib temaga kohtuda. Sama päeva pärastlõunal saabusidki mainitud ettevõtja ja Toots Stalnuhhini kabinetti.

"Sellel kohtumisel tegi Jaan Toots mulle ettepaneku, mille sisu oli järgmine: opositsioon kinnitab mulle töötasu, kui ma kuulutan välja ja viin nädalase vahega läbi kaks linnavolikogu istungit, kus Keskerakonna fraktsioon koos Plaan B saadikute gruppiga saavad esitada umbusaldused Narva linnapea Katri Raigile ning linnavolikogu esimehele ja aseesimehele esimesel istungil ning hääletada need teisel istungil," seisab Stalnuhhini avalduses.

Stalnuhhin enda kinnitusel keeldus sellest ettepanekust.

2. aprillil saabus Stalnuhhini kabinetti Jevgrafov, kes olevat sisuliselt korranud sama ettepanekut. Stalnuhhin keeldunud taas.

Stalnuhhin soovib, et kaitsepolitsei kontrolliks, kas mõne ülalmainitud isiku roll võis seisneda pistise või altkäemaksu vahendamises. Samuti peab ta põhjendatuks kontrollida, kas kirjeldatud asjaolud võivad viidata mõjuvõimuga kauplemise tunnustele.

Narva fraktsiooni Respekt kuulunud Ivan Egorov teatas märtsis ERR-i venekeelses saates "Otse uudistemajast", et liitub valmisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss, mis ühtlasi tähendas, et Narva senise võimuliidu kukutamiseks oli tekkinud vajalik häälteenamus.

Stalnuhhin tühistas aga seejärel volikogu korralise istungi toimumise, kus opositsioon plaanis avaldada umbusaldust Stalnuhhinile endale ja linnapea Katri Raigile, ning määras uueks volikogu istungi ajaks 23. aprilli.