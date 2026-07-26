Otse kell 10: Narva volikogu hääletab linnavõimu vahetust

Pühapäeval toimub Narva volikogu istung, mille päevakorras on muu hulgas umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ning uute linnajuhtide valimine.

Kell 10 algavat volikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist, kuid seni tulutult. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead.

Keskerakond ja Plaan B kavatsevad pühapäeval praegused linnajuhid tagandada ja valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urbo Vaarmanni.