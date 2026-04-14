Lufthansa streigi tõttu on Frankfurdi-lennud mitmeks päevaks tühistatud

Esmaspäeval alanud Lufthansa pilootide streigiga liituvad ka pardateenindajad, mistõttu on tühistatud Tallinna-Frankfurdi liini lennud nii teisipäeval kui ka kolmapäeval.

Esmaspäeval toimus veel Lufthansa päevane lend Tallinna lennujaamast, kuid edaspidised lennud olid tühistatud.

Tallinna lennujaam hoiatas reisijaid lendude tühistamise eest esmaspäeval ja teisipäeval, ent praeguseks on Lufthansa teatanud steigi laienemisest, mistõttu on Tallinna lennujaama info järgi tühistatud ka kolmapäevased lennud. Neljapäevast lennuinfot Tallinna lennujaam veel ei kuva, ent ARD Tagesschau teatel lõppeb streik neljapäeval veidi enne südaööd.

Salongitöötajad streikisid juba möödnud reedel ning hulk lende tuli ka siis tühistada.

Tallinna lennujaama teatel võtab Lufthansa reisijatega ise ühendust ja pakub alternatiivseid reisivõimalusi. Samas hoiatab lennujaam, et koolivaheaja tõttu on paljud lennud välja müüdud, mistõttu on ümberbroneerimine keeruline.

Frankfurt on oluline sõlmjaam ning streik mõjutab kümnete tuhandete lendajate reisiplaane.