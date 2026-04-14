X!

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust

Tõnis Mölder ja Jaanus Karilaid riigikogu saalis. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Riigikogu hääletus saadikupuutumatuse võtmiseks Tõnis Mölderilt kukkus läbi.

Saalis olnud 66 riigikogu liikmest hääletas saadikupuutumatuse äravõtmise poolt 44 saadikut. 22 riigikogu liiget jätsid hääletamata ning ainsana hääletas vastu Kalle Grünthal.

Saadikupuutumatuse äravõtmiseks on vajalik riigikogu koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 51 häält. 

Riigikogu teisipäevase istungi alguses hääletas riigikogu õiguskantsleri ettepanekut anda nõusolek riigikogu liikmelt Tõnis Möldrilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks.

Õiguskantsler Ülle Madise nõustus märtsi lõpus prokuratuuri ettepanekuga anda nõusolek riigikogu liikmelt Tõnis Mölderilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks.

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust

