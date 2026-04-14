Michali sõnul võib valitsus teha positiivse lisaeelarve

Foto: Priit Mürk/ERR
Peaminister Kristen Michal (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et ei välista juba sel aastal negatiivse ega ka positiivse lisaeelarve koostamist.

"Järgmise aasta eelarve tuleb muidugi teha järgmise aasta eelarvega. See on muidugi mõttelaiskus öelda, et selleks on vaja nüüd negatiivset lisaeelarvet. Selleks võib teha ka sellel aastal lisaeelarve. Seda ei ole ka keegi välistanud ega kuidagi lubanud. See sõltub kõik sellest, mis see pilt on, vaatame peale. Võime tõsta kulutusi vähemaks, kärpida – kõike seda teha, nii et raamidesse tuleb igal juhul mahtuda. See ei välista kuidagi, et me sellel aastal teeme ringitõstmisi. Ka sellel aastal on vaja ringitõstmisi teha. Võimalik, et kevadel, võimalik, et sügisel," ütles Michal.

"See võib olla ka positiivne lisaeelarve. Nimetage, kuidas tahate, lisaeelarve on lisaeelarve. Ja järgmisel aastal igal juhul tuleb kulutused suruda 4,5 protsendi raamidesse," lisas ta.

Michali sõnul ei kadesta ta prognoosijate tööd, sest keegi ei oska tegelikult hinnata, milline on pilt olukorrast.

"Aga vaatame korra tagasi: 2024. aastal defitsiit pidi olema peaaegu kolm protsenti, jäi 1,7 kanti – saime 600 miljonit paremini ja kokkuhoidlikumalt hakkama. 2025. aastal pidi miinus kolm protsenti olema, oli 1,3 – saime 800 kuni 900 miljonit säästlikumalt hakkama. Ka sellel aastal juba rahandusministeerium ütles, et defitsiit ei ole mitte 4,5, vaid on juba 4,3. Ülelaekumised on ka prognoositud, nii et tõenäoliselt me saame ka sellel aastal kokkuhoidlikumalt hakkama. Ja meie ülesanne on pingutada, et ka järgmisel aastal. Lisaeelarve võib olla positiivne või negatiivne – lisaeelarve on lisaeelarve. Tuleb lihtsalt raamidesse ära suruda ja kokkuhoidlikumalt toimetada, nii et me saame sellega hakkama küll," rääkis Michal.

Michali sõnul räägime me sel juhul eelarveneutraalsest lisaeelarvest, millega eelarve tasakaal ei muutu. "Ma usun, et selline võib olla võimalik. Aga ma rõhutan: täna ei ole kokkulepet selle tegemises ega mittetegemises. Keegi seda ei välista, sest valitsusel on vaja korrigeerida aeg-ajalt eelarvet, mingid kulutused ringi tõsta. Aga kindlasti eesmärk peab olema ka järgmisel aastal raamidesse mahtuda. Ja selle me teeme järgmise aasta eelarvega, kui vaja sellel aastal. Kulutusi tõstame edasi, jätame osa tegemata. Me oleme päris agaralt kärpinud ja vajadusel teeme veel," lausus Michal.

Hoolimata asjaolust, et positiivne lisaeelarve ei ole välistatud, ütles Michal, et ministritel pole mõtet tema juurde lisataotlustega ministeeriumite eelarvesse tulla.

"Ei, lisataotlusi pole mõtet hakata esitama, ärge sellega isegi vaeva nähke. See on juba mitu aastat nii olnud, et kõik tulevad oma taotlustega, saavad sooja käepigistuse ja võivad selle taotluse tagasi viia. Kuulge, kuidas te arvate, et me oleme 2024. aastal saanud 600 miljoniga paremini hakkama, 2025. aastal 800 kuni 900 miljoniga? Kas te arvate, et see tuleb õhust ja armastusest ja ilusatest silmadest? Sellepärast, et öeldakse: kulla inimesed, ärge esitage taotlusi, mida ei ole võimalik rahuldada. Hoidke kokku, ärge kulutage. Nii see käib," ütles Michal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Saatejuhid olid Mirko Ojakivi ja Arp Müller

viimased uudised

17:05

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

17:05

Iisraeli luurejuht: Mossad soovib endiselt Iraanis režiimivahetust

16:47

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

16:43

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

16:37

Michal: NATO töötab praktikas paremini kui väljapoole tundub

16:23

The Telegraphi müük sai Briti võimudelt rohelise tule

16:15

Narvast saab Eesti kalleima keskküttega linn

16:09

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

15:56

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

15:54

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:47

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

06:20

Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

13.04

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

13.04

Prantsuse saatkond palub üle vaadata Patarei vanglasse tuleva muuseumi nime

13.04

USA alustas Hormuzi väina blokeerimist

13.04

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

04:40

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

12:17

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust Uuendatud

07:47

Magyar lubas Ungaris demokraatlikku muutust

ilmateade

loe: sport

16:47

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

16:09

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

15:50

Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

15:06

Eesti jalgpallikohtunikud mõistavad õigust MM-valikmängudes

loe: kultuur

17:05

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

14:22

Arvustus. Kodumaise spordifilmi mudelit muukides

13:45

Pildid: Aparaaditehases toimus 18. galeriide öö

13:17

Triinu Laane "Luukere Juhani juhtumised" jõuab VAT teatri lavale

loe: eeter

15:32

Carmen Mikiver: sisimas oleme kõik üksi

12:07

Kolme-aastane põllumees Arti: kõige ägedam töö on kündmine

09:44

Vaarik Levila presidendiotsingutest: see ei ole tsirkus

09:14

Toidublogija: kõige populaarsem on frikadellisupi retsept

Raadiouudised

15:40

Tartu reoveepuhasti metaantanki remont võib haisu linna levitada

15:20

Raadiouudised (14.04.2026 15:00:00)

12:30

Narvast saab Eesti kalleima keskküttega linn

12:25

Erakondadel pole EL-i välispoliitika ühehäälsuse küsimuses üksmeelt

12:25

Ilm läheb kolmapäeval veelgi soojemaks

12:25

Raadiouudised (14.04.2026 12:00:00)

10:20

Politsei tabas Tartus hulga kergliikurite reeglite rikkujaid

10:00

Euroopa Liit plaanib samme energiakriisi leevendamiseks

10:00

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

09:55

Õhutemperatuur tõuseb kuni 16 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
