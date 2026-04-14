Michali sõnul võib valitsus teha positiivse lisaeelarve

Peaminister Kristen Michal (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et ei välista juba sel aastal negatiivse ega ka positiivse lisaeelarve koostamist.

"Järgmise aasta eelarve tuleb muidugi teha järgmise aasta eelarvega. See on muidugi mõttelaiskus öelda, et selleks on vaja nüüd negatiivset lisaeelarvet. Selleks võib teha ka sellel aastal lisaeelarve. Seda ei ole ka keegi välistanud ega kuidagi lubanud. See sõltub kõik sellest, mis see pilt on, vaatame peale. Võime tõsta kulutusi vähemaks, kärpida – kõike seda teha, nii et raamidesse tuleb igal juhul mahtuda. See ei välista kuidagi, et me sellel aastal teeme ringitõstmisi. Ka sellel aastal on vaja ringitõstmisi teha. Võimalik, et kevadel, võimalik, et sügisel," ütles Michal.

"See võib olla ka positiivne lisaeelarve. Nimetage, kuidas tahate, lisaeelarve on lisaeelarve. Ja järgmisel aastal igal juhul tuleb kulutused suruda 4,5 protsendi raamidesse," lisas ta.

Michali sõnul ei kadesta ta prognoosijate tööd, sest keegi ei oska tegelikult hinnata, milline on pilt olukorrast.

"Aga vaatame korra tagasi: 2024. aastal defitsiit pidi olema peaaegu kolm protsenti, jäi 1,7 kanti – saime 600 miljonit paremini ja kokkuhoidlikumalt hakkama. 2025. aastal pidi miinus kolm protsenti olema, oli 1,3 – saime 800 kuni 900 miljonit säästlikumalt hakkama. Ka sellel aastal juba rahandusministeerium ütles, et defitsiit ei ole mitte 4,5, vaid on juba 4,3. Ülelaekumised on ka prognoositud, nii et tõenäoliselt me saame ka sellel aastal kokkuhoidlikumalt hakkama. Ja meie ülesanne on pingutada, et ka järgmisel aastal. Lisaeelarve võib olla positiivne või negatiivne – lisaeelarve on lisaeelarve. Tuleb lihtsalt raamidesse ära suruda ja kokkuhoidlikumalt toimetada, nii et me saame sellega hakkama küll," rääkis Michal.

Michali sõnul räägime me sel juhul eelarveneutraalsest lisaeelarvest, millega eelarve tasakaal ei muutu. "Ma usun, et selline võib olla võimalik. Aga ma rõhutan: täna ei ole kokkulepet selle tegemises ega mittetegemises. Keegi seda ei välista, sest valitsusel on vaja korrigeerida aeg-ajalt eelarvet, mingid kulutused ringi tõsta. Aga kindlasti eesmärk peab olema ka järgmisel aastal raamidesse mahtuda. Ja selle me teeme järgmise aasta eelarvega, kui vaja sellel aastal. Kulutusi tõstame edasi, jätame osa tegemata. Me oleme päris agaralt kärpinud ja vajadusel teeme veel," lausus Michal.

Hoolimata asjaolust, et positiivne lisaeelarve ei ole välistatud, ütles Michal, et ministritel pole mõtet tema juurde lisataotlustega ministeeriumite eelarvesse tulla.

"Ei, lisataotlusi pole mõtet hakata esitama, ärge sellega isegi vaeva nähke. See on juba mitu aastat nii olnud, et kõik tulevad oma taotlustega, saavad sooja käepigistuse ja võivad selle taotluse tagasi viia. Kuulge, kuidas te arvate, et me oleme 2024. aastal saanud 600 miljoniga paremini hakkama, 2025. aastal 800 kuni 900 miljoniga? Kas te arvate, et see tuleb õhust ja armastusest ja ilusatest silmadest? Sellepärast, et öeldakse: kulla inimesed, ärge esitage taotlusi, mida ei ole võimalik rahuldada. Hoidke kokku, ärge kulutage. Nii see käib," ütles Michal.