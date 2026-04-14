Leedu langetab Lähis-Ida sõja tõttu kaheks kuuks diislikütuse aktsiisi

Leedu parlament kiitis teisipäeval heaks diislikütuse aktsiisimäära kahekuulise langetamise, et leevendada Lähis-Ida konfliktiga seotud hinnatõusu. See peaks langetama tava- ja põllumajandusdiisli hinda umbes kuus senti liitri kohta.

Aktsiisiseaduse muudatus võeti vastu 98 poolthäälega, vastuhääli ei olnud ja kaks saadikut jäi erapooletuks.

Seadusemuudatusega kohandatakse aktsiisi kindlaksmääratud komponente, mis langetab tavadiisli aktsiisimäära 503,60 euroni ja põllumajandusdiisli oma 35 euroni 1000 liitri kohta.

Rahandusminister Kristupas Vaitiekunas ütles, et 15. juunini kehtiv langetus on suunatud just diislikütusele, kuna selle hind on Lähis-Ida turupingete tõttu kõige järsemalt tõusnud.