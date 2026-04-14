Leedu langetab Lähis-Ida sõja tõttu kaheks kuuks diislikütuse aktsiisi

Välismaa
Vilnius. Autor/allikas: ERR
Leedu parlament kiitis teisipäeval heaks diislikütuse aktsiisimäära kahekuulise langetamise, et leevendada Lähis-Ida konfliktiga seotud hinnatõusu. See peaks langetama tava- ja põllumajandusdiisli hinda umbes kuus senti liitri kohta.

Aktsiisiseaduse muudatus võeti vastu 98 poolthäälega, vastuhääli ei olnud ja kaks saadikut jäi erapooletuks.

Seadusemuudatusega kohandatakse aktsiisi kindlaksmääratud komponente, mis langetab tavadiisli aktsiisimäära 503,60 euroni ja põllumajandusdiisli oma 35 euroni 1000 liitri kohta.

Rahandusminister Kristupas Vaitiekunas ütles, et 15. juunini kehtiv langetus on suunatud just diislikütusele, kuna selle hind on Lähis-Ida turupingete tõttu kõige järsemalt tõusnud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:05

Iisraeli luurejuht: Mossad soovib endiselt Iraanis režiimivahetust

17:05

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

16:47

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

16:43

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

16:37

Michal: NATO töötab praktikas paremini kui väljapoole tundub

16:23

The Telegraphi müük sai Briti võimudelt rohelise tule

16:15

Narvast saab Eesti kalleima keskküttega linn

16:09

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

15:56

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

15:54

Michali sõnul võib valitsus teha positiivse lisaeelarve

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:47

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

06:20

Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

13.04

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

13.04

Prantsuse saatkond palub üle vaadata Patarei vanglasse tuleva muuseumi nime

13.04

USA alustas Hormuzi väina blokeerimist

13.04

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

04:40

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

12:17

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust Uuendatud

07:47

Magyar lubas Ungaris demokraatlikku muutust

ilmateade

loe: sport

16:47

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

16:09

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

15:50

Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

15:06

Eesti jalgpallikohtunikud mõistavad õigust MM-valikmängudes

loe: kultuur

17:05

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

14:22

Arvustus. Kodumaise spordifilmi mudelit muukides

13:45

Pildid: Aparaaditehases toimus 18. galeriide öö

13:17

Triinu Laane "Luukere Juhani juhtumised" jõuab VAT teatri lavale

loe: eeter

15:32

Carmen Mikiver: sisimas oleme kõik üksi

12:07

Kolme-aastane põllumees Arti: kõige ägedam töö on kündmine

09:44

Vaarik Levila presidendiotsingutest: see ei ole tsirkus

09:14

Toidublogija: kõige populaarsem on frikadellisupi retsept

Raadiouudised

15:40

Tartu reoveepuhasti metaantanki remont võib haisu linna levitada

15:20

Raadiouudised (14.04.2026 15:00:00)

12:30

Narvast saab Eesti kalleima keskküttega linn

12:25

Erakondadel pole EL-i välispoliitika ühehäälsuse küsimuses üksmeelt

12:25

Ilm läheb kolmapäeval veelgi soojemaks

12:25

Raadiouudised (14.04.2026 12:00:00)

10:20

Politsei tabas Tartus hulga kergliikurite reeglite rikkujaid

10:00

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

10:00

Euroopa Liit plaanib samme energiakriisi leevendamiseks

09:55

Õhutemperatuur tõuseb kuni 16 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo