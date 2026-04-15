Norstat: Isamaa kaotas veelgi toetust, kuid jätkab liidrina

Erakondade populaarsustabeli tipus oleva Isamaa toetus on viimase kolme nädalaga langenud 2,6 protsendipunkti võrra ning teisel kohal olev Keskerakond jääb Isamaast nüüd 3,7 protsendipunkti kaugusele, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati iganädalasest küsitlusest.

Viimaste küsitlustulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6 protsenti, Keskerakonda 21,9 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 15 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13,1 protsendi, EKRE 12,9 protsendi, Parempoolsed 6,2 protsendi ja Eesti 200 1,7 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,8 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,4 protsenti vastajatest.

Praeguste reitingutulemuste pealt saaks Isamaa riigikogus 29, Keskerakond 24, SDE 16, Reformierakond 13, EKRE 13 ja Parempoolsed kuus kohta. Eesti 200 jääb kindlalt riigikogu künnise alla.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.