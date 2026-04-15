Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja

Astrid Asi. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Lähtuvalt riigikohtu kolmapäeval avaldatud suunistest alustab prokuratuur kriminaalmenetlust Pihlakodu suhtes.

"Tutvusime riigikohtu määrusega ning lähtudes seal esitatud seisukohtadest ja suunistest alustame kriminaalmenetlust Pihlakodu kui juriidilise isiku suhtes. Menetluse eesmärk on selgitada välja ettevõtte võimalik vastutus Pihlakodu klientide väärkohtlemise juhtumites," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi.

Põhiasjas kogutud tõendite varasema analüüsi pinnalt leidis prokuratuur, et juriidilisele isikule kriminaalõigusliku etteheite tegemiseks ei ole piisavalt alust.

"Riigikohus on oma määruses rõhutanud, et kriminaalmenetluse alustamise lävend on madalam, kui meie varasem hinnang eeldas, ning toonud välja vajaduse hinnata juriidilise isiku võimalikku vastutust põhjalikumalt. Lähtuvalt riigikohtu suunistest alustame kriminaalmenetlust Pihlakodu suhtes. Vaatame kõik kogutud materjalid uuesti läbi ning vajadusel teeme ka täiendavaid toiminguid," kinnitas peaprokurör Asi.

Riigikohus leidis kolmapäeval avaldatud määruses, et prokuratuur tegi Pihlakodu kriminaalasja alustamata jättes olulisi vigu. Riigikohtu teatel esitasid kaebajad prokuratuurile märkimisväärse koguse teavet, mida oleks saanud menetluse käigus uurida. 

Mullu juunis teatas riigiprokuratuur, et analüüsis analüüsis Pihlakodu AS-i suhtes tehtud teist kuriteoteadet ning ei tuvastanud selliseid uusi asjaolusid, mis annaksid karistusseadustiku järgi aluse hooldekodu suhtes kriminaalmenetluse alustamiseks.

Juhtiva riigiprokuröri Alar Lehesmets ütles tollal, et Tabasalu Pihlakodus toimunu on kahtlusteta põhjustanud palju kannatusi ja üleelamisi ja et on täiesti mõistetav, et avalikkus ja eelkõige kannatanute lähedased tajuvad, et hooldekodus toimunud võimalike kuritegude eest peab vastutama ka hooldekodu, kelle kohustus oli tagada hoolealuste turvalisus.

"Oleme korduvalt kontrollinud kogu meile teadaolevat informatsiooni, mille põhjal ei ole võimalik asuda seisukohale, et hooldekodu oleks ignoreerinud, soosinud või aidanud kaasa seksuaalkuritegude toimepanemisele," ütles Lehesmets eelmisel suvel.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:31

Palumets jagas tulemusliku söödu, aga Podbrezova karikafinaali ei jõudnud

11:27

Rasedana metsa pagenud Helmi Roost: metsavendlus ei olnud võitlus, vaid ellujäämine

11:20

Euroopa gaasi hind langes Iraani sõja alguse tasemele

11:03

Carlos Queiroz läheb taas peatreenerina MM-ile

10:58

Anthropicu uus tehisaru leidis tuhandeid hukatuslikke tarkvaravigu

10:57

Festivalil Tartu Punch esineb Rootsi kollektiiv Viagra Boys

10:52

Naiste kergekujuline hemofiilia jääb arstidele sageli märkamatuks

10:49

Venemaa tappis õhurünnakus Tšerkassõle lapse, 14 sai vigastada Uuendatud

10:44

Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja

10:38

EM-ile sõidab kolm Eesti maadlejat

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:03

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

14.04

Sõja 1511. päev: Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

04:54

Valitsuse plaan: nutitelefoni ostmisel läheks kuus eurot autoritele

14.04

Tallinna Nõmme linnaosa piiras pärast elanike kaebusi rendiautode parkimist Uuendatud

14.04

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust Uuendatud

14.04

Tallinn vallandas mitme rikkumise tõttu huvikooli direktori Uuendatud

14.04

Kaitsevägi alustas kagupiiri ääres tankitõrjekraavide rajamist

14.04

Hormuzi väina blokaad peaks suurendama USA naftaeksporti ja tõstma hindu tanklates

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

06:13

Norstat: Isamaa kaotas veelgi toetust, kuid jätkab liidrina

ilmateade

loe: sport

11:31

Palumets jagas tulemusliku söödu, aga Podbrezova karikafinaali ei jõudnud

11:03

Carlos Queiroz läheb taas peatreenerina MM-ile

10:38

EM-ile sõidab kolm Eesti maadlejat

10:14

Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

loe: kultuur

10:57

Festivalil Tartu Punch esineb Rootsi kollektiiv Viagra Boys

09:42

Resident Advisori asutanud Eesti juurtega Paul Clement: mu vanavanemad elasid Sydneys Saaremaa elu

09:28

Indrek Hargla avaldas uue romaani "Mõrv Südalinna kultuurikeskuses"

09:22

Euroopa fantaasiafilmide konkursil osaleb Katariina Aule "Leivalaul"

loe: eeter

11:27

Rasedana metsa pagenud Helmi Roost: metsavendlus ei olnud võitlus, vaid ellujäämine

14.04

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

14.04

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

14.04

Carmen Mikiver: sisimas oleme kõik üksi

Raadiouudised

10:00

Valitsus plaanib suunata kuus eurot nutitelefoni summast autoritele

09:55

Eesti pole veel leidnud elamusi, millega välisturiste talvel meelitada

09:50

Hispaania peab suhteid Hiinaga sama tähtsaks kui USA-ga

09:25

Raadiouudised (15.04.2026 09:00:00)

14.04

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

14.04

Narva poliitikud kaebasid üksteise peale prokuratuuri ja kaposse

14.04

Tartu HLÜ juhatus ei pea üldkoosoleku katset õiguspäraseks

14.04

Võrumaal jätkub tankitõrjekraavide rajamine

14.04

Päevakaja (14.04.2026 18:00:00)

14.04

Tartu reoveepuhasti metaantanki remont võib haisu linna levitada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo