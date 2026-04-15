Prokuratuur algatab Pihlakodu tegevuse uurimiseks kriminaalasja

"Tutvusime riigikohtu määrusega ning lähtudes seal esitatud seisukohtadest ja suunistest alustame kriminaalmenetlust Pihlakodu kui juriidilise isiku suhtes. Menetluse eesmärk on selgitada välja ettevõtte võimalik vastutus Pihlakodu klientide väärkohtlemise juhtumites," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi.

Põhiasjas kogutud tõendite varasema analüüsi pinnalt leidis prokuratuur, et juriidilisele isikule kriminaalõigusliku etteheite tegemiseks ei ole piisavalt alust.

"Riigikohus on oma määruses rõhutanud, et kriminaalmenetluse alustamise lävend on madalam, kui meie varasem hinnang eeldas, ning toonud välja vajaduse hinnata juriidilise isiku võimalikku vastutust põhjalikumalt. Lähtuvalt riigikohtu suunistest alustame kriminaalmenetlust Pihlakodu suhtes. Vaatame kõik kogutud materjalid uuesti läbi ning vajadusel teeme ka täiendavaid toiminguid," kinnitas peaprokurör Asi.

Riigikohus leidis kolmapäeval avaldatud määruses, et prokuratuur tegi Pihlakodu kriminaalasja alustamata jättes olulisi vigu. Riigikohtu teatel esitasid kaebajad prokuratuurile märkimisväärse koguse teavet, mida oleks saanud menetluse käigus uurida.

Mullu juunis teatas riigiprokuratuur, et analüüsis analüüsis Pihlakodu AS-i suhtes tehtud teist kuriteoteadet ning ei tuvastanud selliseid uusi asjaolusid, mis annaksid karistusseadustiku järgi aluse hooldekodu suhtes kriminaalmenetluse alustamiseks.

Juhtiva riigiprokuröri Alar Lehesmets ütles tollal, et Tabasalu Pihlakodus toimunu on kahtlusteta põhjustanud palju kannatusi ja üleelamisi ja et on täiesti mõistetav, et avalikkus ja eelkõige kannatanute lähedased tajuvad, et hooldekodus toimunud võimalike kuritegude eest peab vastutama ka hooldekodu, kelle kohustus oli tagada hoolealuste turvalisus.

"Oleme korduvalt kontrollinud kogu meile teadaolevat informatsiooni, mille põhjal ei ole võimalik asuda seisukohale, et hooldekodu oleks ignoreerinud, soosinud või aidanud kaasa seksuaalkuritegude toimepanemisele," ütles Lehesmets eelmisel suvel.