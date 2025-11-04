Kohus mõistis Pihlakodu endise hooldaja 11 aastaks vangi

Karistusest arvatakse maha kohtueelses menetluses kahtlustatavana kinnipidamise aeg ning Davõdovil tuleb seega vanglas karistust kanda 10 aastat 11 kuud ja 28 päeva, teatas maakohus.

Davõdovit süüdistatakse hooldekodu töötajana kaheksa kannatanuga suguühtesse astumises või muus sugulise iseloomuga teos. Kõik kannatanud olid Tabasalu Pihlakodu kliendid, kes olid väga kõrges eas.

Kohtu hinnangul on Davõdovi süü tõendamist leidnud eelkõige tema enda poolt süü ülestunnistamisega, aga ka muude kogutud tõenditega.

Peamiseks vaidlusaluseks küsimuseks kriminaalasjas kujunes see, kas seksuaalsed tegevused toimusid kannatanute arusaamis- ja vastupanuvõime puudumise tõttu nende tahte vastaselt ning kas Davõdov mõistis, et kasutab oma tegude toimepanemiseks ära kannatute abitut seisundit.

Kuigi Davõdov tunnistas oma süüd kannatanutega suguühtesse astumises ja muudes seksuaalsetes tegevustes, märkis ta, et ühtegi kannatanut ta sundinud ei ole ja tegemist oli konsensuslike suhetega.

Kogutud tõenditest nähtuvalt oli kaheksast kannatanust viiel süütegude toimepanemise ajal raske dementsus. Kolme kannatanu puhul ei olnud dementsust diagnoositud, kuid vaadates nende kolme tervislikku seisundit, puudub kohtul igasugune kahtlus selles, et need vanainimesed olid oma east ja tervislikust seisundist tulenevalt arusaamis- ja vastupanuvõimetud ehk abitusseisundis.

Lisaks sellele, et süüdistatav oli teadlik kannatanute vaimsetest võimetest ja nende tervislikust seisundist, ilmnes kohtulikul uurimisel, et lisaks Tabasalu Pihlakodu juhtkonnale olid ka kõik hooldustöötajad teadlikud sellest, et üht kannatanut tohtis tema lähedaste nõudmisel pesta ja puhastada ainult naissoost töötaja.

Ka Davõdov ise on kinnitanud, et oli sellest teadlik, kuid tegi seda ikkagi. Seega oli Davõdovi täiesti teadlik ja tahtlik valik seda palvet eirata ning kohtu hinnangul tegi ta seda seksuaalsetel motiividel.

Arvestades Davõdovi poolt väärkoheldud kannatanute hulka, kuritegude toimepanemise viisi ja kavatsust kuritegude toimepanemisel, hindas kohus tema süüd suureks ja mõistis talle keskmisest suurema karistuse ehk 11 aastat vangistust.

Menetluskuludena tuleb süüdistataval kokku tasuda 6705 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Otsuse peale võib esitada apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.