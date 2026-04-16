Riigikohus selgitas otsuses prostitutsiooni mõistet

Riigikohus leidis, et karistusseadustikus kasutatav prostitutsiooni mõiste hõlmab üksnes tasu eest pakutavat suguühet, mitte muid seksuaalse iseloomuga tegevusi. Arutelu tõukus küsimusest, kas privaatstriptiisi vahendamine on kupeldamine.

Arutusel olnud kohtuasjas süüdistati striptiisiklubi omanikku ja kahte baaridaami-administraatorit kupeldamises. Süüdistuse järgi pakkusid klubis töötanud tantsijad tasu eest privaatstriptiisi ja massaaži nime all seksuaalteenuseid, mille eesmärk oli klientidel sugulise erutuse esilekutsumine.

Seksuaalvahekorda nende tegevuste käigus ei toimunud. Maa- ja ringkonnakohus leidsid, et süüdistatavad tegelesid kupeldamisega, kuid riigikohus mõistis nad õigeks.

Karistusseadustiku järgi on Eestis kupeldamisena karistatav prostitutsiooni vahendamine, prostitutsioonile kaasaaitamine ja sellele kihutamine ning prostitutsiooniga tegeleva asutuse omamine ja juhtimine. Samas ei sätesta seadus prostitutsiooni mõistet ja seda pole sõnaselgelt avatud ka muudes õigusaktides.

Prokuratuur pidas prostitutsiooniks tasulist seksuaalpartnerlust, mis hõlmab kas suguühet või muud sugulise iseloomuga tegu. Maa- ja ringkonnakohus püüdsid prostitutsiooni sisustada seksuaalkuritegude karistuspraktika ja õiguskirjanduse kaudu.

Riigikohus selgitas oma otsuses, et see on lubamatu karistatavate tegude ringi laiendamine, kui lisaks tasulisele suguühtele loetakse prostitutsiooniks ka muud sugulise iseloomuga teod. Seksuaalkuriteod on seksuaalse iseloomuga rünnakud ja need ei sobi juba olemuslikult prostitutsiooni määratlemiseks.

Ehkki kupeldamine on karistatav muu hulgas seksuaalteenuseid pakkuva inimese eneseteostusvabaduse kaitseks, pole see vähemalt otseselt seotud sunni või vägivalla kasutamisega. Prostitutsioonile sundimine, tahtevastane seksuaalvägivald ja kannatanu abitusseisundi või alaealisuse ärakasutamine toob kaasa vastutuse teiste seadusesätete järgi. Seega ei saa õigustada prostitutsiooni mõiste laiendavat tõlgendamist kannatanu parema kaitsmise vajadusega.

Riigikohus märkis, et üldkeelelises tähenduses mõeldakse prostitutsiooni all oma keha müümist seksuaalvahekorraks või raha teenimist seksiga. Seksuaalvahekorra all peetakse aga tüüpiliselt silmas suguühet selle erinevates vormides. Järelikult saab prostitutsiooniks pidada ainult tasu eest toimuvat suguühet.

