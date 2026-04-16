Iraani kõrge ametniku sõnul toimus kõnelustel USA-ga lähenemine

Iraani välisminister Abbas Araghchi tervitams lennuväljas Pakistani armeejuhi, feldmarssal Asim Muniri.
Iraani välisminister Abbas Araghchi tervitams lennuväljas Pakistani armeejuhi, feldmarssal Asim Muniri. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Iraan ja Ameerika Ühendriigid on teinud Pakistani vahendusel toimuvatel kõnelustel teatavaid edusamme, kuid suured lahkarvamused püsivad endiselt, sealhulgas Teherani tuumaambitsioonide osas, ütles neljapäeval üks Iraani kõrgem ametnik.

"Pakistani armeeülema reis Teherani oli mõnes valdkonnas erimeelsuste vähendamisel tõhus, kuid tuumavaldkonnas on endiselt põhimõttelisi lahkarvamusi... On loodud rohkem lootusi relvarahu pikendamiseks ja teise läbirääkimiste vooru korraldamiseks," ütles kõrgem ametnik.

"Iraani kõrgelt rikastatud uraani saatus ja Iraani tuumapiirangute kestus on ühed väga vaieldavad küsimused, millele pole veel lahendust leitud," lisas ta.

Pakistani armeeülem feldmarssal Asim Munir külastas kolmapäeval Teherani, et proovida vältida konflikti taaspuhkemist. Pakistan võõrustas eelmisel nädalavahetusel sõja esimesi rahukõnelusi.

Kahenädalasest relvarahust USA ja Iraani vahel, mille USA president avalikustas eelmisel teisipäeval, oli neljapäevaks enam kui pool juba läbi saanud.

Pakistani välisministeeriumi pressiesindaja ütles neljapäeval, et USA ja Iraani vaheliste kõneluste teise vooru kuupäevi pole veel kindlaks määratud.

Iraan ja USA ei suutnud eelmisel nädalavahetusel kokku leppida sõja lõpetamises, mida USA president Donald Trump alustas koos Iisraeliga 28. veebruaril ja mis tõi kaasa Iraani rünnakud Pärsia lahe äärsete araabiariikide pihta ning sütitas paralleelse konflikti Liibanonis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Iraani kõrge ametniku sõnul toimus kõnelustel USA-ga lähenemine

