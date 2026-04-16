Hegseth: USA blokeerib Iraani sadamaid nii kaua kui vaja

USA kaitseminister Pete Hegseth
USA kaitseminister Pete Hegseth Autor/allikas: SCANPIX/AP
USA blokeerib laevaliiklust Hormuzi väinas asuvatest Iraani sadamatest nii kaua kui vaja, ütles neljapäeval USA kaitseminister Pete Hegseth.

"Kui Iraan teeb vale valiku, siis ootab neid ees blokaad ning pommirünnakud taristule, elektrivõrkudele ja energiaobjektidele," ütles Hegseth Pentagonis toimunud pressikonverentsil.

USA väed alustasid Iraani sadamate blokeerimist esmaspäeval, pärast seda kui eelmisel päeval Pakistanis toimunud rahuläbirääkimised lõppesid kokkuleppeta.

"Et oleks selge, see blokaad kehtib kõikidele laevadele, sõltumata nende riiklikust kuuluvusest, mis suunduvad Iraani sadamatesse või sealt välja," ütles staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Dan Caine.

"Kui te sellele blokaadile ei allu, kasutame jõudu," ütles Caine.

"Seni on 13 laeva teinud targa otsuse ja tagasi pöördunud," lisas kindral.

Hegseth ütles, et samal ajal üritavad Iraani väed välja kaevata varustust, mis mattus enam kui viis nädalat kestnud USA ja Iisraeli rünnakutes islamivabariigi vastu.

"Me teame, milliseid sõjalisi vahendeid te liigutate ja kuhu te neid viite. Samal ajal kui te end välja kaevate – ja see on täpselt see, mida te teete, kaevate end välja pommitatud ja laastatud rajatistest – muutume meie ainult tugevamaks," ütles Hegseth otse Iraani liidrite poole pöördudes.

"Te kaevate välja oma allesjäänud raketisüsteeme ja rakette, kuid teil pole mingit võimekust neid asendada – teil pole kaitsetööstust ega võimet täiendada oma ründe- või kaitsevõimekust," ütles Hegseth.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

