Läti võimuliit lahendas Air Balticuga seotud erimeelsused ja jäi püsima

Läti koalitsiooniparteid lahendasid erimeelsused Air Balticule antava laenu osas ning leppisid kokku valitsuse töö jätkumises. Peaminister Evika Siliņa teatas veel, et transpordiministeerium vajab ümberkorraldamist.

"Tänane vestlus kinnitas, et erakonnad on valmis jätkama koostööd," ütles Siliņa. Ta lisas, et kõik erakonnad avaldasid soovi leida lahendusi. Siliņa (Uus Ühtsus) rääkis veel, et transpordiministeerium vajab ümberkorraldamist.

"Hakkan ministriga koheselt koostööd tegema, et ministeeriumi ümber korraldada. Leppisime kokku, et transpordiminister vastutab selle eest, kuidas tema pakutud otsust ellu viiakse ja jälgitakse," ütles peaminister.

Roheliste ja Talurahva Liidu (ZZS) parlamendifraktsiooni juht Harijs Rokpelnis andis märku, et ZZS on valmis tegema koostööd.

"Oleme saanud kindlustunde, et ettevõttel (Air Baltic) on selge nägemus, kuidas seda stabiliseerida ja kasumlikuks muuta. Oleme kolleegidelt saanud kinnituse, et transpordiminister on valmis võtma vastutuse oma toodud lahenduse eest, et ta on valmis maksma oma ametikohaga, kui tema pakutud plaan ebaõnnestub," rääkis Rokpelnis.

ZZS eeldab, et eelarvekomisjon peab nüüd laenuotsuse eelnõu oluliselt täiustama, et see vastaks täielikult riigikontrolli juhistele. Kui neid tingimusi ei täideta ja ettevõte ei suuda oma kohustusi täita, peab transpordiminister kandma otsest poliitilist vastutust.

Air Baltic palus varem kütusehindade tõusu tõttu riigilt 30 miljonit eurot laenu. Valitsus toetas laenu andmist, kuid ZZS lükkas otsuse langetamist seimis edasi. ZZS teatas, et vajab laenu andmise otsustamiseks lisateavet.

See tekitas koalitsioonis erimeelsusi ning ZZS andis mõista, et on valmis toetama laenu andmist transpordiminister Atis Švinka (Progressiivid) tagasiastumise eest.

Siliņa ise ütles kolmapäeval, et on valmis laskma valitsuskoalitsioonil laguneda, kui see aitab tagada Roheliste ja Talurahva Liidu toetuse Läti rahvuslikule lennufirmale antavale lühiajalisele laenule. Seetõttu kohtusid koalitsiooniparteid, et leppida kokku edasises koostöös ja Air Balticu tulevikus.