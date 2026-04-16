Trumpi sõnul leppisid Iisrael ja Liibanon kokku 10-päevases relvarahus

USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/VCG
USA president Donald Trump teatas, et ööl vastu reedet hakkab kehtima Iisraeli ja Liibanoni vaheline 10-päevane relvarahu. Trump teatas veel, et kutsub Liibanoni ja Iisraeli juhid Valgesse Majja rahuläbirääkimistele.

"Mul olid just suurepärased vestlused Liibanoni presidendi Joseph Aouniga ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahuga. Need kaks juhti on kokku leppinud, et rahu saavutamiseks oma riikide vahel alustavad nad ametlikult 10-päevast relvarahu kell 17.00 (17. aprill kell 00.00 Eesti aja järgi)," teatas Trump.  

Trump ütles veel, et andis oma administratsioonile korralduse teha Iisraeli ja Liibanoniga koostööd püsiva rahuleppe saavutamiseks.

Trump ütles, et kutsub Liibanoni ja Iisraeli juhid Valgesse Majja rahuläbirääkimistele.

"Kutsun Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja Liibanoni presidendi Joseph Aouni Valgesse Majja esimestele sisukatele Iisraeli ja Liibanoni vahelistele läbirääkimistele pärast 1983. aastat, mis oli väga kaua aega tagasi," ütles Trump.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

19:51

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

19:44

Lippus jäi ka teisel katsel Tallinna linnavolikogu aseesimeheks valimata

19:40

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

19:14

Trumpi sõnul leppisid Iisrael ja Liibanon kokku 10-päevases relvarahus

19:03

Kallas: palkade läbipaistvuse direktiivis on meetmed, mis tuleb üle võtta

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:56

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

18:56

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

18:55

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

18:55

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

Loetumad uudised

09:25

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

06:52

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

06:58

Rootsi armeejuht hoiatab Vene provokatsiooni eest Läänemerel

15:55

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

10:59

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

11:57

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

19:51

Venemaa korraldas öösel Ukraina linnadele ohvriterohke õhurünnaku Uuendatud

15.04

Konkurents on pannud tanklates kütusehinnad kiiresti muutuma

15.04

"Pealtnägija": trahvi saanud mees asus võitlusse parkimisfirma vastu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

ilmateade

loe: sport

19:40

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

18:55

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

17:56

Autasustamisel Ukraina lipule selja keeranud Vene võimleja sai hoiatuse

17:31

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

loe: kultuur

18:56

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

18:56

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

18:55

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

13:36

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

loe: eeter

16:37

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

13:14

SOS Lasteküla kasvandik: Lasteküla päästis mu elu

12:00

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

09:31

Maran: looduse segamine on karu toidubaasi ja seega ka pesakondi suurendanud

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

15:40

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

15:30

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

15:25

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

12:40

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

12:35

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

12:30

Reedel sajab kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (16.04.2026 12:00:00)

09:55

Lufthansa streigid ei lase ettevõttel turuosa juurde haarata

09:50

Eesti võrdse palga direktiivi üle ei võta ja taotleb selle muutmist

