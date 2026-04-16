Trumpi sõnul leppisid Iisrael ja Liibanon kokku 10-päevases relvarahus

USA president Donald Trump teatas, et ööl vastu reedet hakkab kehtima Iisraeli ja Liibanoni vaheline 10-päevane relvarahu. Trump teatas veel, et kutsub Liibanoni ja Iisraeli juhid Valgesse Majja rahuläbirääkimistele.

"Mul olid just suurepärased vestlused Liibanoni presidendi Joseph Aouniga ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahuga. Need kaks juhti on kokku leppinud, et rahu saavutamiseks oma riikide vahel alustavad nad ametlikult 10-päevast relvarahu kell 17.00 (17. aprill kell 00.00 Eesti aja järgi)," teatas Trump.

Trump ütles veel, et andis oma administratsioonile korralduse teha Iisraeli ja Liibanoniga koostööd püsiva rahuleppe saavutamiseks.

Trump ütles, et kutsub Liibanoni ja Iisraeli juhid Valgesse Majja rahuläbirääkimistele.

"Kutsun Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja Liibanoni presidendi Joseph Aouni Valgesse Majja esimestele sisukatele Iisraeli ja Liibanoni vahelistele läbirääkimistele pärast 1983. aastat, mis oli väga kaua aega tagasi," ütles Trump.