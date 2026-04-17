OTSE kell 12.50: Balti peaministrite ühine pressikonverents

Eesti peaminister Kristen Michal võõrustab Balti koostöö eesistujana reedel Tallinnas Läti peaministrit Evika Siliņat ja Leedu peaministrit Inga Ruginienėt. Kohtumisel keskenduvad valitsusjuhid taristuprojektidele ja julgeolekuteemadele, teatas riigikantselei.

"Alustame päeva sümboolselt Rail Baltica Ülemiste terminali asukohast. Eesti poolt on töö hästi edenenud. Peame kõik pingutama, et üheskoos 2030. aastaks põhitrass valmis saada. See on oluline nii meie regiooni majandusele kui ka julgeolekule," ütles peaminister Michal.

Läti on Rail Balticu ehituses Eestist palju maha jäänud ning on kahtlane, kas 2030. aasta tähtajaks Eesti piirist Riiani uus raudtee valmib.

Julgeoleku teemal on kohtumise fookus Ukraina toetamisel ja Venemaa survestamisel. "Ukrainat aitavad olulised otsused on Euroopas liigagi kaua ootel olnud. Ungari valitsusvahetus ja suunamuutus annavad hea võimaluse nendega edasi liikuda. Samuti arutame koostööd ja koordinatsiooni, mis aitab droonidest tulenevaid ohte tõhusamalt maandada. Koos suudame teha enam," lausus Michal.

Kohtumisel peatutakse ka Lähis-Ida kriisi mõjul majandusele. "Räägime energiahindadest ning sellest, kuidas Hormuzi väinas toimuv meid mõjutab. See arutelu jätkub reede pärastlõunal Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeri poolt kokku kutsutud videokohtumisel," sõnas Michal.

Kell 12.50 toimub Rüütelkonna hoone pressisaalis Balti peaministrite ühine pressikonverents, mis on jälgitav ka otseülekandena eesti ja inglise keeles. ERR.ee vahendab seda otseülekandes.